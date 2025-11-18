باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سه منبع صنعتی به رویترز گفتند که پالایشگاه نفت ریازان شرکت روس نفت، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه، پس از حمله پهپادی اوکراین در ۱۵ نوامبر، فرآوری نفت خام را به حالت تعلیق درآورد.
یکی از منابع گفت: «انتظار میرود این پالایشگاه تا پایان ماه غیرفعال بماند. هیچ بارگیری (فرآورده نفتی) قبل از ۱ دسامبر برنامهریزی نشده است.»
پاول مالکوف، فرماندار ریازان صبح شنبه در کانال تلگرام خود گفت که «بقایای یک هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) باعث آتشسوزی در یکی از تأسیسات صنعتی شده است». او نام تأسیسات را مشخص نکرد.
اوکراین حملات پهپادی خود را در اعماق روسیه افزایش داده است و هدف آن از کار انداختن پالایشگاههای نفت، انبارها و خطوط لوله است. پهپادهای اوکراینی امسال حداقل به ۱۷ پالایشگاه بزرگ حمله کردهاند.
با این حال، فرآوری نفت روسیه امسال تنها ۳ درصد کاهش یافته است، زیرا پالایشگاهها با استفاده از ظرفیت اضافی برای جبران خسارات ناشی از حملات، از کاهش شدید تولید سوخت جلوگیری کردهاند.
این منابع گفتند که آتشسوزی پالایشگاه ریازان را مجبور به تعطیلی واحد تقطیر اصلی نفت خام خود کرد که ظرفیت سالانه آن بیش از ۸ میلیون تن متریک است که معادل ۴۸ درصد از کل ظرفیت این کارخانه است.
یک واحد تقطیر نفت خام جداگانه نیز در اثر حمله پهپادی قبلی در ۲۴ اکتبر متوقف شده بود و ۲۶ درصد از ظرفیت پالایشگاه را از بین برده بود.
منابع گفتند که تعمیرات آن واحد هنوز تکمیل نشده و واحدهای باقیمانده کارخانه نیز غیرفعال شدهاند، هرچند مشخص نیست که آیا این نیز به دلیل حملات بوده است یا خیر.
دادههای بورس نشان میدهد که پالایشگاه ریازان فروش فرآوردههای نفتی در بورس بینالمللی کالای سن پترزبورگ را از ۱۵ نوامبر به حالت تعلیق درآورده است.
منابع صنعتی گفتند که این پالایشگاه در سال ۲۰۲۴، ۱۳.۱ میلیون تن نفت خام را فرآوری کرده است که ۴.۹ درصد از کل حجم پالایش روسیه را تشکیل میدهد و ۲.۲ میلیون تن بنزین، ۳.۴ میلیون تن دیزل و ۴.۳ میلیون تن نفت کوره تولید کرده است.
منبع: رویترز