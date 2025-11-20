برخورد ۲ خودرو در محور نورآباد - رستم یک کشته و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: شامگاه ۲۸ آبان، با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو پارس و پراید در محور نورآباد - رستم، منطقه حقه سنگر، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف، یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

عابد افزود: این حادثه، ۵ مصدوم داشت که با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) نورآباد منتقل شدند.

او تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شد.

