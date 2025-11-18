باشگاه خبرنگاران جوان ـ اولین روز از رقابتهای کشتی فرنگی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سهشنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و علی احمدیوفا در دیدار ردهبندی وزن ۶۷ کیلوگرم مقابل نیهات ممدلی از جمهوری آذربایجان به برتری رسید.
احمدیوفا در وقت این مسابقه در حالیکه حریفش در خاک او نشسته بود، در اجرای بارانداز غافلگیر شد و روی پل رفت تا سه دقیقهاول را دو بر یک واگذار کند.
احمدیوفا در وقت دوم با یک کارگیری و خاک توانست سه بر دو برنده این مسابقه سخت شود.
علی احمدیوفا برای رسیدن به دیدار ردهبندی ابتدا مقابل جان عزیزاف از تاجیکستان به پیروزی رسیده بود. در دور دوم، اما مقابل علیشیرگانیف با نتیجه هشت بر صفر شکست خورد تا راهی مسابقه ردهبندی شود.
تیم ملی کشتی در روز نخست این مسابقات سه فینالیست دارد. تا لحظاتی دیگر سعید اسماعیلی، امیر عبدی و غلامرضا فرخی برای کسب مدال طلا به میدان میروند.