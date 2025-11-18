مهاجم فرانسوی رئال مادرید و مدیران باشگاه پاری‌سن‌ژرمن شکایتی ۷۰۰ میلیون یورویی را علیه یکدیگر مطرح کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دعوای حقوقی کیلیان امباپه و باشگاه پاری‌سن‌ژرمن ادامه دارد. امباپه تابستان سال گذشته با پایان قراردادش را با پی‌اس‌جی به عنوان بازیکن آزاد راهی رئال مادرید شد، اما دعوای حقوقی او با این باشگاه پرتنش دنبال می‌شود.

کاپیتان فرانسه ادعا می‌کند که باشگاه سابقش پس از امتناع از امضای قرارداد جدید با او بدرفتاری کرده است. امباپه ۲۶ ساله، ابتدا در ماه ژوئن به دلیل نحوه برخورد باشگاه پاری سن ژرمن با او در آغاز فصل ۲۰۲۳-۲۴ شکایتی را مطرح کرد. او معتقد است که باشگاه پاری‎‌سن‌ژرمن او را کنار گذاشته و مجبور به تمرین با بازیکنانی کرده که باشگاه پس از امتناع از توافق برای قرارداد جدید، سعی در فروش آنها داشت. این رویه بر سایر فوتبالیست‌ها نیز تأثیر گذاشته و باعث شده که اتحادیه بازیکنان فرانسه سال گذشته شکایتی را مطرح کند.

اختلاف امباپه و باشگاه سابقش سبب شد کار به دادگاه کشیده شود و در جلسه دادرسی، مهاجم فرانسوی با توجه به شکایتش، غرامت ۲۶۳ میلیون یورویی را از پاریسی‌ها مطالبه کرد.

در طرف مقابل باشگاه پاری‌سن‌ژرمن به دلیل اینکه انتقال ۳۰۰ میلیون یورویی امباپه به الهلال در تابستان ۲ سال پیش به دلیل مخالفت امباپه به نتیجه نرسید، درخواست غرامت ۴۴۰ میلیون یورویی را مطرح کرده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: پاری سن ژرمن ، رئال مادرید
