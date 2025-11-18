باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فایننشال تایمز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا پیش از اعلام پیش‌بینی‌شده بروکسل در روز چهارشنبه در مورد پیشنهاد‌های جدید برای بهینه‌سازی تحرک نظامی، گزارش داد که کشور‌های اتحادیه اروپا می‌خواهند زمان انتقال نیرو‌ها از غرب قاره به شرق آن را از ۴۵ روز فعلی به پنج یا حتی سه روز کاهش دهند.

به گفته آنها، هدف نهایی تضمین انتقال سریع نیروها، تجهیزات و مهمات از غرب، جایی که بخش عمده‌ای از نیرو‌های ناتو مستقر هستند، به جناح شرقی این اتحاد در سراسر قاره اروپاست. در حال حاضر، راه‌آهن و بزرگراه‌ها الزامات لازم را برآورده نمی‌کنند.

به گفته الکساندر سولفرانک، رئیس فرماندهی عملیاتی جدید بوندس‌ور، که مسئول آماده‌سازی آلمان برای ایفای نقش مرکزی در این عملیات است، هر عنصر باید مانند یک ساعت سوئیسی کار کند. به گفته وی، هدف ارسال یک سیگنال بازدارنده قدرتمند به مسکو است: ما می‌دانیم شما چه برنامه‌ای دارید و آماده‌ایم. ببینید، ما اینجا هستیم.

به گفته دیپلمات‌های ناتو، این اتحاد قصد دارد زمان انتقال حدود ۲۰۰۰۰۰ سرباز، تقریباً ۱۵۰۰ تانک و بیش از ۲۵۰۰ واحد از سایر خودرو‌های زرهی از ایالات متحده، کانادا و بریتانیا از طریق قاره اروپا را تسریع کند.

سخنگوی ناتو گفت: تحرک نظامی یک جزء اساسی امنیت و دفاع مؤثر است و زیرساخت مناسب به متحدان کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که نیرو‌های لازم در زمان مناسب به مکان مناسب تحویل داده می‌شوند.

با این حال، به گفته آلبرتو ماتزولا، مدیر اجرایی جامعه شرکت‌های راه‌آهن و زیرساخت اروپا (CER)، اروپا تازه شروع به درک کامل این مشکل کرده است.

او گفت که اتحادیه اروپا باید بررسی کند که کدام یک از تونل‌های اروپا برای این کار مناسب هستند. اندازه استاندارد فعلی اتحادیه اروپا - حداکثر اندازه قطار‌های باری که به آنها اجازه می‌دهد با خیال راحت از زیر پل‌ها و از طریق تونل‌ها عبور کنند - برای حمل و نقل نظامی بسیار باریک است. شیب ریل‌ها نیز می‌تواند مشکل‌ساز باشد. یکی از مقامات اتحادیه اروپا گفت که اگر بار سنگین باشد، سقوط خواهد کرد.

درباره برنامه‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در طرح بودجه بعدی ۲۰۲۸-۲۰۳۴، هزینه‌های مربوط به تحرک نظامی را ۱۰ برابر افزایش داده و به ۱۷ میلیارد یورو خواهد رساند. آپوستولوس تزیتزیکوستاس، کمیسر اروپا در امور حمل و نقل و گردشگری پایدار گفت که ۱.۷ میلیارد یورو اختصاص داده شده برای پروژه‌های تحرک نظامی در طرح بودجه هفت ساله فعلی اتحادیه اروپا (۲۰۲۱-۲۰۲۷) در سه سال هزینه شده است.

اصطلاح "تحرک نظامی" در اتحادیه اروپا به معنای بازسازی کل زیرساخت‌های حمل و نقل اتحادیه - بنادر، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و بزرگراه‌ها و از همه مهمتر - پل‌ها و تونل‌ها برای انتقال سریع گروه‌های بزرگی از نیروها، تجهیزات نظامی و مهمات برای یک درگیری احتمالی است. اتحادیه اروپا و ناتو مسیر اصلی حمل و نقل را از غرب به شرق می‌بینند که انتقال نیرو‌های نظامی وارد شده به بنادر ساحل اقیانوس اطلس اروپا از ایالات متحده، بریتانیا و کانادا به مرز‌های روسیه و بلاروس را فراهم می‌کند.