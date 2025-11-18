کنسرت اخیر مهران مدیری در دبی، نه به‌خاطر حواشی معمول اجرا‌های خارج از کشور، بلکه به‌دلیل اختلاف قیمت بلیت‌ها و نوع مواجهه مخاطبان با توانایی او در مقام خواننده، به یکی از بحث‌های پربحث هفته تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برگزاری کنسرت مهران مدیری در دبی با بلیت‌هایی از ۳۹۹ تا ۱۵۰۰ درهم، نخستین محور نقد کاربران بود. بسیاری تفاوت این قیمت‌ها با کنسرت هنرمندان مطرح بین‌المللی، از جمله همایون شجریان در دبی را یادآور شدند؛ کنسرتی که به‌صورت رایگان برگزار شد و حتی اجرای شهریور او نیز با بلیت‌های ۴۲۵ تا ۷۲۵ درهم فروخته شده بود. کاربران این مقایسه‌ها را نشانه‌ای از «نامتوازن بودن قیمت‌گذاری» دانسته‌اند. این تضاد، نقطه شروع سوال‌های فراوانی شد؛ «در بازار موسیقی، چه عاملی باعث می‌شود مخاطب چنین هزینه‌ای بپردازد؟ آیا معیار انتخاب، کیفیت است یا صرفاً نام؟»

با انتشار ویدئو‌هایی از لحظات مختلف اجرا، موجی از نقد‌ها شکل گرفت. بسیاری گفتند که اجرای مدیری از نظر تکنیکی نه تنها در سطح استاندارد یک اجرای حرفه‌ای در سالن مهمی مثل دبی اپرا نیست، بلکه حتی در برخی بخش‌ها با مشکلات آشکار کوک، جمله‌بندی و کنترل صدا همراه است. اما مسئله تنها اجرای مدیری نبود؛ مسئله فضایی بود که او در آن قرار گرفت. فضایی که در آن، تشویق‌های ممتد سالن و نوازندگانی که پشت سر او حرفه‌ای ساز می‌زدند، در ظاهر این تصور را تقویت می‌کردند که «همه‌چیز خوب است». در حالی که بسیاری از همان تشویق‌کنندگان نیز می‌دانستند مدیری خواننده حرفه‌ای نیست.

این همان نقطه‌ای است که بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره کردند؛ اینکه مدیری روی صحنه می‌ایستد و آواز می‌خواند، یعنی او باور دارد که صدایی قابل عرضه به‌عنوان کنسرت دارد. اما درد اصلی — به تعبیر برخی تحلیل‌گران — اینجاست که جمع قابل توجهی از افراد پیش‌رو و پشت‌صحنه، به دلایلی مختلف ترجیح می‌دهند حقیقت را نگویند. ترجیح می‌دهند تشویق کنند، همراهی کنند، حتی اگر می‌دانند سطح اجرا با استاندارد آواز کلاسیک یا پاپ جدی فاصله دارد.

در این میان، عدم واکنش حرفه‌ای از سمت گروه نوازندگان نیز محل بحث شد. اینکه در میان آنان ظاهراً کسی نبوده که تذکر دهد برخی قطعات، به‌ویژه قطعه‌هایی مانند آثار خوانندگانی که آثارشان پیچیدگی ملودیک و وسعت صوتی خاصی دارند، مناسب توانایی یک خواننده غیرمتخصص نیست. این سکوت عمومی، از نگاه بخشی از کاربران، نشانه‌ای از تغییری عمیق‌تر در فرهنگ تولید هنر است؛ جایی که کیفیت هنری در برابر «برندسازی شخصی» عقب می‌نشیند.

در نهایت، مسئله این کنسرت نه یک اجرای بد یا خوب، بلکه فاصله میان «انتظار واقعی» و «ارزش‌گذاری احساسی» است. جایی که مدیریت، شهرت و محبوبیت تلویزیونی جایگزین توان صوتی و سواد موسیقایی می‌شود؛ و این همان نقطه‌ای است که بسیاری از کاربران با لحنی آرام، اما طعنه‌آمیز پرسیدند: «خب که چی؟ اینکه مدیری کنسرت برگزار می‌کند و سالن پر می‌شود، چه چیزی را درباره موسیقی و مخاطب امروز نشان می‌دهد؟» برگزاری کنسرت مهران مدیری در دبی با بلیت‌هایی از ۳۹۹ تا ۱۵۰۰ درهم، نخستین محور نقد کاربران بود. بسیاری تفاوت این قیمت‌ها با کنسرت هنرمندان مطرح بین‌المللی، از جمله همایون شجریان در دبی را یادآور شدند؛ کنسرتی که به‌صورت رایگان برگزار شد و حتی اجرای شهریور او نیز با بلیت‌های ۴۲۵ تا ۷۲۵ درهم فروخته شده بود. کاربران این مقایسه‌ها را نشانه‌ای از «نامتوازن بودن قیمت‌گذاری» دانسته‌اند. این تضاد، نقطه شروع سوال‌های فراوانی شد؛ «در بازار موسیقی، چه عاملی باعث می‌شود مخاطب چنین هزینه‌ای بپردازد؟ آیا معیار انتخاب، کیفیت است یا صرفاً نام؟»

با انتشار ویدئو‌هایی از لحظات مختلف اجرا، موجی از نقد‌ها شکل گرفت. بسیاری گفتند که اجرای مدیری از نظر تکنیکی نه تنها در سطح استاندارد یک اجرای حرفه‌ای در سالن مهمی مثل دبی اپرا نیست، بلکه حتی در برخی بخش‌ها با مشکلات آشکار کوک، جمله‌بندی و کنترل صدا همراه است. اما مسئله تنها اجرای مدیری نبود؛ مسئله فضایی بود که او در آن قرار گرفت. فضایی که در آن، تشویق‌های ممتد سالن و نوازندگانی که پشت سر او حرفه‌ای ساز می‌زدند، در ظاهر این تصور را تقویت می‌کردند که «همه‌چیز خوب است». در حالی که بسیاری از همان تشویق‌کنندگان نیز می‌دانستند مدیری خواننده حرفه‌ای نیست.

این همان نقطه‌ای است که بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره کردند؛ اینکه مدیری روی صحنه می‌ایستد و آواز می‌خواند، یعنی او باور دارد که صدایی قابل عرضه به‌عنوان کنسرت دارد. اما درد اصلی — به تعبیر برخی تحلیل‌گران — اینجاست که جمع قابل توجهی از افراد پیش‌رو و پشت‌صحنه، به دلایلی مختلف ترجیح می‌دهند حقیقت را نگویند. ترجیح می‌دهند تشویق کنند، همراهی کنند، حتی اگر می‌دانند سطح اجرا با استاندارد آواز کلاسیک یا پاپ جدی فاصله دارد.

در این میان، عدم واکنش حرفه‌ای از سمت گروه نوازندگان نیز محل بحث شد. اینکه در میان آنان ظاهراً کسی نبوده که تذکر دهد برخی قطعات، به‌ویژه قطعه‌هایی مانند آثار خوانندگانی که آثارشان پیچیدگی ملودیک و وسعت صوتی خاصی دارند، مناسب توانایی یک خواننده غیرمتخصص نیست. این سکوت عمومی، از نگاه بخشی از کاربران، نشانه‌ای از تغییری عمیق‌تر در فرهنگ تولید هنر است؛ جایی که کیفیت هنری در برابر «برندسازی شخصی» عقب می‌نشیند.

در نهایت، مسئله این کنسرت نه یک اجرای بد یا خوب، بلکه فاصله میان «انتظار واقعی» و «ارزش‌گذاری احساسی» است. جایی که مدیریت، شهرت و محبوبیت تلویزیونی جایگزین توان صوتی و سواد موسیقایی می‌شود؛ و این همان نقطه‌ای است که بسیاری از کاربران با لحنی آرام، اما طعنه‌آمیز پرسیدند: «خب که چی؟ اینکه مدیری کنسرت برگزار می‌کند و سالن پر می‌شود، چه چیزی را درباره موسیقی و مخاطب امروز نشان می‌دهد؟»

منبع: فارس

برچسب ها: مهران مدیری ، کنسرت
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آیا سریال «شش‌ماهه» طلسم غیبت مهران مدیری در شبکه نسیم را می‌شکند؟
امید جهان درگذشت
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جام نقره‌ای کشف‌شده در فلسطین، روایتگر قدیمی‌ترین قصه آفرینش جهان است
کسی این سرایدار فقیر را جدی نمی‌گرفت، اما او بزرگ‌ترین معمای زمین را حل کرد
نقش والدین در آماده‌سازی فرزند برای ازدواج موفق
ازدواج‌های عجیب با هوش مصنوعی!
چرا بیشتر انسان‌ها راست‌دست‌ هستند؟
نخبه‌ای که وطن را به دعوت فرانسوی‌ها نفروخت
در ازای هر انسان چند مورچه روی زمین زندگی می‌کند؟
مرگ تدریجی نیمکت‌های عمومی نیویورک
تأثیر کیفیت آب شهری بر طعم غذا/ آیا واقعاً آب می‌تواند مزه غذا را تغییر دهد؟
مذهبی‌ترین ایالت آمریکا کدام است؟
آخرین اخبار
بلیت کنسرت مدیری در دبی دو برابر شجریان قیمت‌گذاری شد
چطور خانه را از انرژی منفی حفظ کنیم؟
نخبه‌ای که وطن را به دعوت فرانسوی‌ها نفروخت
جام نقره‌ای کشف‌شده در فلسطین، روایتگر قدیمی‌ترین قصه آفرینش جهان است
۳ راه آسان برای غلبه بر افسردگی زمستانی
بزرگترین غصه اهل بهشت چیست؟
اگر دایناسورها منقرض نمی‌شدند، می‌توانستیم گوشتشان را بخوریم؟
کسی این سرایدار فقیر را جدی نمی‌گرفت، اما او بزرگ‌ترین معمای زمین را حل کرد
نقش والدین در آماده‌سازی فرزند برای ازدواج موفق
تأثیر کیفیت آب شهری بر طعم غذا/ آیا واقعاً آب می‌تواند مزه غذا را تغییر دهد؟
مذهبی‌ترین ایالت آمریکا کدام است؟
تاثیر عبادت بر زیبایی چهره
مرگ تدریجی نیمکت‌های عمومی نیویورک
در ازای هر انسان چند مورچه روی زمین زندگی می‌کند؟
ازدواج‌های عجیب با هوش مصنوعی!
چرا بزرگ‌ترین جانوران خشکی جهان فقط در قاره سیاه زندگی می‌کنند؟
خوراکی‌های محبوب بچه‌های دهه ۴۰/ از الدورادو و کیم دوقلو تا پفک‌نمکی
چرا بیشتر انسان‌ها راست‌دست‌ هستند؟
مدال‌آورانِ امیدآفرین، پیروز در جنگ نرم