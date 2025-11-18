تیم ملی ایران در بازی فینال تورنمنت چهارجانبه العین به مصاف تیم ملی ازبکستان رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ملی ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به مصاف هم رفتند.
ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیلزاده، صالح حردانی، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، سامان قدوس، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، مهدی طارمی و علی علیپور.
ترکیب ازبکستان: نعمتوف، خوسانوف، سایفیِف، شوکوروف، خامروبکوف، گانیف، اورونوف، نصراللهاِف، شامرادوف، عبداللهاِف و علیکولوف
گزارش مسابقه
نیمه اول:
دقیقه ۸: سعید عزت اللهی مصدوم شد و از زمین مسابقه بیرون رفت و بجای او محمد قربانی وارد میدان شد.
دقیقه ۱۷: ازبکستان اولین موقعیت جدی بازی را ایجاد کرد و شوت محکم الدر شوموردوف را بیرانوند مهار کرد.
بلافاصله یک موقعیت خطرناک دیگر برای ازبکها روی اشتباه خط دفاع ایران به وجود آمد که شوت مهاجم حریف به کنار دروازه ایران رفت.
دقیقه ۲۰: اورونوف در محوطه جریمه ایران توسط صالح حردانی سرنگون شد اما داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت.
دقیقه ۲۶: ازبکها یک فرصت عالی دیگر از دست دادند. شوکوروف در مصافی تک به تک با بیرانوند با ضربهای چیپ توپ را به شکل خطرناک به کنار دروازه ایران زد.