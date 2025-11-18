تیم ملی ایران در بازی فینال تورنمنت چهارجانبه العین به مصاف تیم ملی ازبکستان رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی ایران و ازبکستان در فینال تورنمنت چهار جانبه العین امارات از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه به مصاف هم رفتند.

ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند، سید مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، صالح حردانی، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، مهدی طارمی و علی علیپور.

ترکیب ازبکستان: نعمتوف، خوسانوف، سایفیِف، شوکوروف، خامروبکوف، گانیف، اورونوف، نصرالله‌اِف، شامرادوف، عبدالله‌اِف و علیکولوف

گزارش مسابقه

نیمه اول:

دقیقه ۸: سعید عزت اللهی مصدوم شد و از زمین مسابقه بیرون رفت و بجای او محمد قربانی وارد میدان شد.

دقیقه ۱۷: ازبکستان اولین موقعیت جدی بازی را ایجاد کرد و شوت محکم الدر شوموردوف را بیرانوند مهار کرد.

بلافاصله یک موقعیت خطرناک دیگر برای ازبک‌ها روی اشتباه خط دفاع ایران به وجود آمد که شوت مهاجم حریف به کنار دروازه ایران رفت.

دقیقه ۲۰: اورونوف در محوطه جریمه ایران توسط صالح حردانی سرنگون شد اما داور اعتقادی به خطای پنالتی نداشت.

دقیقه ۲۶: ازبک‌ها یک فرصت عالی دیگر از دست دادند. شوکوروف در مصافی تک به تک با بیرانوند با ضربه‌ای چیپ توپ را به شکل خطرناک به کنار دروازه ایران زد.

برچسب ها: تیم ملی ایران ، تیم ملی ازبکستان
خبرهای مرتبط
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
تورنمنت العین امارات؛
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
ایران ۰ - ۰ ازبکستان/ قفل دروازه‌ها باز نشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عذرخواهی شجاع خلیل زاده از مردم
ترکیب احتمالی ایران برابر ازبکستان
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
حربه علیرضا بیرانوند برای نرفتن به سربازی
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
پیروزی امیدهای ایران مقابل بحرین در آخرین دیدار تورنمنت قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
آخرین اخبار
دعوای ۷۰۰ میلیون یورویی امباپه و پاری‎‌‎سن‎‌ژرمن
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
حضور قلی زاده در دیدار آینده لخ پوزنان قوت گرفت
وعده محسن خلیلی درباره نقل‌وانتقالات پرسپولیس
سابقه بد، دلیل بسته شدن پنجره استقلال/ درخواست دستور موقت آبی‌ها از CAS
چرا سیستم VS به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال نرسید؟
واکنش کاپیتان تیم ملی هندبال به حذف از بازی‌های ریاض
پیروزی امیدهای ایران مقابل بحرین در آخرین دیدار تورنمنت قرقیزستان
مدیریت دقیق و تلاش بی‌وقفه فدراسیون بدنسازی مقدمات اعزام به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را فراهم کرد
شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات/ شاگردان رافائل حذف شدند
برد تیم ملی فوتبال هفت نفره برابر تایلند/ تقابل شاگردان طارمی با استرالیا در نیمه نهایی
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
پایان دور رفت سوپرلیگ گلف کشور با دیدار تیم‌های ملی‌حفاری و بهفر
مظفر: ۲ بازی دوستانه بهترین محک برای تیم ملی فوتسال زنان بود
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
صدیقی: ووشو همواره رشته موفقی برای کاروان ایران بوده است/ جوانان ما عملکرد درخشانی داشتند
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
احتمال غیبت موسی جنپو در بازی با الوصل امارات
کشوری: حمایت‌های فدراسیون و جامعه بدنسازی و پرورش اندام باعث دلگرمی من شد
نارضایتی ساپینتو از سه بازیکن خارجی استقلال
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
کومان: در جام جهانی باید بهتر از این باشیم
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
سومین برد پیاپی تیم ملی «الف» والیبال ساحلی با غلبه بر استرالیا
ناگلزمان بعد از صعود آلمان به جام جهانی چه گفت؟