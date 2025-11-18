باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: امروز بنزین سوپر وارداتی در بورس قیمت پایش مشخص شد ۶۵۸۰۰ تومان. البته به این قیمت هزینه حمل فرآورده از مبدا بنادر به مقصد جایگاه و هزینه حقالعمل جایگاه به علاوه ارزش افزوده که حدوداً ۱۳درصد است، اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد:مجلس این ارزش افزوده را کاهش داده و از ۳۰درصد به ۱۳ درصد رسانده است. در واقع، این هزینهها به قیمت ۶۵۸۰۰ تومان اضافه خواهد شد و قیمت نهایی در زمان عرضه مشخص خواهد شد.
او بیان کرد: یک نکته مهم که اینجا وجود دارد این است که هیچ تغییری در سوخترسانی در بنزین معمولی و یورو ۴ اتفاق نخواهد افتاد. سهمیهها و قیمتها هیچ تغییری نخواهند داشت و همچنان توزیع بنزین یارانهای و آزاد از طریق کارت سوخت شخصی انجام خواهد شد.
وی افزود: بنزین سوپر ویژه وارداتی بالاخره با اهدافی برای بخشی از مصرفکنندگان در کشور وارداتش انجام شده است. بخش خصوصی، شرکتهای توزیعکننده و شرکتهای واردکننده بسیار زحمت کشیدهاند و وزارت نفت نیز پیگیریهای زیادی انجام داده است. مجموعه عوامل دولت محترم و دستگاههای مختلف در واقع این اقدام را صورت دادهاند.
وی افزود: قیمت بنزین سوپر وارداتی در بورس و جزئیات مرتبط با هزینهها و تغییرات قیمتی میپردازد. همچنین تأکید میکند که سوخترسانی به بنزین معمولی و یورو ۴ بدون تغییر خواهد بود و واردات بنزین سوپر ویژه با اهداف خاصی انجام شده است.