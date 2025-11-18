انصاری گفت: برای واحدهای تولیدی و صنعتی که به موضوع پیشگیری از آلایندگی و حفاظت از محیط زیست توجه‌ کافی داشته و حد استاندارد را رعایت کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ شینا انصاری سه‌شنبه عصر در آیین افتتاح سامانه پایش برخط گازهای خروجی شرکت آرتا انرژی شهرستان نمین اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست برای کاهش آلایندگی در صنایع از ابزارهای تنبیهی (عوارض آلایندگی) و تشویقی (معرفی صنایع خدمات سبز) بهره می‌گیرد.

وی با بیان اینکه عوارض آلایندگی یکی از ابزارهای تنبهی و بازدارندگی است که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: ابزارهای تشویقی در کنار ابزارهای تنبیهی وجود دارد تا بتوانیم ضوابط و استانداردهای محیط زیست را در واحدهای صنعتی اجرا کنیم.

صنایع ملزم به رعایت استانداردهای جهانی هستند

انصاری گفت: برای اینکه صنایع در راستای اهداف محیط زیست حرکت کنند باید استانداردهای ملاک عمل سازمان محیط را که بر گرفته از استانداردهای جهانی است را رعایت کنند.

وی ادامه داد: سازمان محیط زیست و ادارات کل محیط زیست استان‌ها اقدام به پایش مستمر و مداوم واحدهای تولیدی و صنعتی می‌کنند اگر آلایندگی فاضلاب و یا گازهای خروجی این کارخانه‌ها بیش از حد استاندارد باشد در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و مشمول عوارض آلاینده می‌شوند.

انصاری در زمینه تعداد صنایع و واحدهای تولیدی مجهز به سیستم‌های پایش آنلاین اضافه کرد: تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی مجهز به این سامانه در سطح کشور زیاد نیست چرا که معمولا این سامانه پایش و کنترل در واحدهای و صنایع تولیدی بزرگ کاربرد دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: سیستم پایش آنلاین پارامترها و شاخص های مختلفی را رصد و پایش و به صورت آنلاین و برخط به محیط زیست اعلام می دارند.

انصاری با تقدیر از زحمات و تلاش کارکنان شرکت آرتا انرژی به ویژه کمال فتحی بیطرف سرمایه‌گذار این واحد تولیدی گفت: سیستم پایش نصب شده در این واحد هشت پارامتر آلایندگی را پایش و به صورت برخط در اختیار محیط زیست استان اردبیل قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: طبق گزارش مسئولان مرتبط تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آلایندگی بیش از حد استاندارد از این واحد صنعتی گزارش نشده است.

وی افزود: امیدواریم تمام واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به ویژه استان اردبیل علاوه بر کمک به توسعه صنعتی جامعه در مسیر و توسعه پایدار حرکت کنند و با استفاده از فناوری‌های پاک همسو و سازگار با محیط زیست باشند.

سیستم‌های پایش آنلاین در واحدهای بزرگ اردبیل نصب شود
استاندار اردبیل هم در این آیین واحد تولیدی آرتا را یکی از واحدهای موفق و کارآفرین استان دانست و گفت: نصب سیستم‌های پایش آنلاین در واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ ضروری است.

مسعود امامی‌ یگانه افزود: برای کنترل آلایندگی در واحدهای استان کارخانه سیمان اردبیل اقدام به نصب سامانه پایش آنلاین کرده و امروز شاهد بهره‌برداری در ‌این کارخانه هستیم و نیروگاه سیکل ترکیبی نیز در مرحله عقد قرارداد است.

وی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم هر اقدام توسعه‌ای در واحدهای تولیدی و صنعتی استان باید پیوست زیست محیطی داشته باشد. چرا که نگاه و رویکرد همه مسئولان توسعه پایدار است.

