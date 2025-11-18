باشگاه خبرنگاران جوان -محمد احمدی جبلی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قم در دیدار با محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، وضعیت بارندگیهای استان را نامطلوب توصیف کرد و افزود: متأسفانه بارندگیها در سال آبی جاری و گذشته مناسب نبوده و در نتیجه، برداشت از منابع آب زیرزمینی در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است.
ا.و افزود: تداوم این روند، منجر به افت شدید آبخوان، خالی شدن سفرههای زیرزمینی و پدیده نگرانکننده فرونشست زمین خواهد شد.
احمدی جبلی همچنین به مشکلات تأمین آب در بخشهای شرب، صنعت و خدمات استان اشاره کرد و گفت: برای رفع این معضلات، طرحهایی نظیر علاجبخشی آب انتقالی از سرشاخههای دز و همچنین پروژه آبرسانی به شهرستان جعفرآباد تعریف شدهاند که نیازمند تأمین اعتبار جهت عملیاتی شدن هستند.
او در ادامه، یکی از معضلات مهم استان یعنی ریزگردها را مورد توجه قرار داد و گفت: انتقال پساب به منطقه سراجه برای مقابله با کانونهای ریزگرد، یکی از برنامههای اصلی آب منطقهای است که اجرای آن مستلزم تخصیص اعتبارات لازم خواهد بود.
محمد منان رئیسی نماینده مردم قم هم ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شرکت آب منطقهای استان، بر اهمیت ویژه موضوع آب تأکید کرد و قول داد که نمایندگان مردم شریف قم و مسئولین استانی، با جدیت برای تأمین اعتبار و اجرای طرحهای آبی ضروری استان تلاش خواهند کرد.
منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم