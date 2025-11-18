رئیس جمهور مکزیک مداخله نظامی احتمالی آمریکا در این کشور آمریکای لاتین را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کلودیا شینباوم، رئیس جمهور مکزیک روز سهشنبه مداخله نظامی احتمالی ایالات متحده در این کشور آمریکای لاتین را رد کرد و گفت که مکزیک آن را در خاک خود نمیخواهد.
شینباوم در کنفرانس مطبوعاتی روزانه صبحگاهی خود، یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که از اقدامات تهاجمی علیه کارتلهای مواد مخدر در مکزیک و کلمبیا حمایت میکند، گفت: «این اتفاق نخواهد افتاد.»
رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که در صورت لزوم، «اجرای حملات نظامی به مکزیک برای مقابله با قاچاق مواد مخدر برایش قابل قبول است.»
ترامپ ادعا کرد: «تقریباً هیچ مواد مخدری از راههای آبی به آمریکا وارد نمیشود» و انتقال مواد ۸۵ درصد کاهش یافته است. او افزود: «با نابودی هر قاچاقچی، جان ۲۵۰۰۰ آمریکایی را نجات میدهیم» و تأکید کرد که ورود مواد مخدر «خانوادهها را برای همیشه نابود میکند.»
منبع: رویترز