مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: تا ۵ روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است که زمینه ساز تشدید آلاینده‌های جوی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود. از این رو با توجه به پایداری و سکون جو، شرایط برای افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مهیا است.

وی ادامه داد: امشب در برخی مناطق استان‌های گلستان و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می‌دهد.

او بیان کرد: امشب در برخی مناطق خوزستان، بوشهر و از چهارشنبه تا شنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج است.

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
