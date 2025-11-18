باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود. از این رو با توجه به پایداری و سکون جو، شرایط برای افزایش آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مهیا است.

وی ادامه داد: امشب در برخی مناطق استان‌های گلستان و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می‌دهد.

او بیان کرد: امشب در برخی مناطق خوزستان، بوشهر و از چهارشنبه تا شنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج است.