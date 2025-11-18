غلامرضا فرخی ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران در وزن ۸۷ کیلوگرم با شکست حریف قزاقستانی خود به مدال خوش رنگ طلا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های کشور‌های اسلامی به میزبانی ریاض، غلامرضا فرخی ملی‌پوش وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی در مرحله فینال به مصاف اسلام یولویف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۶ بر صفر پیروز میدان شد و به مدال خوش رنگ طلا رسید.

فرخی در دور اول با نتیجه ۳ بر صفر اسلام عباس اف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۶ از سد آسان ژانیشوف دارنده مدال برنز جهان از قرقیزستان گذشت.

مدال‌آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)
۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)
۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)
۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)
۶- تیم ملی فوتسال
۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)
۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)
۹- تیم ملی والیبال
۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)
۱۱- ساینا کریمی (تکواندو)
۱۲- سارا شفیعی (ووشو)
۱۳- سهیلا منصوریان (ووشو)
۱۴- امیرحسین همتی (ووشو)
۱۵- علی اصغر علیمرادیان (تکواندو)
۱۶- عرفان محرمی (ووشو)
۱۷- یاسین خسروی (پرتاب وزنه)
۱۸- سعید اسماعیلی (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۱۹- غلامرضا فرخی (۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)
۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)
۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)
۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)
۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)
۷- مرتضی نعمتی (کاراته)
۸- صالح اباذری (کاراته)
۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)
۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)
۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)
۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)
۱۳- فربد طالشی (ووشو)
۱۴- امیررضا صادقیان (تکواندو)
۱۵- یلدا ولی نژاد (تکواندو)
۱۶- امیر عبدی (۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)
۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)
۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)
۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)
۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)
۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)
۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)
۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)
۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)
۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)
۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)
۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)
۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)
۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)
۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)
۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)
۱۷- تیم ملی والیبال زنان
۱۸ - علی خوش روش (تکواندو)
۱۹ - هستی محمدی (تکواندو)
۲۰ - روژان گودرزی (تکواندو)
۲۱ - شهربانو منصوریان (ووشو)
۲۲- ملیکا میرحسینی (تکواندو)
۲۳- علی احمدی وفا (۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

برچسب ها: کشتی فرنگی ، بازی کشورهای اسلامی
خبرهای مرتبط
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران از سد قطر گذشت
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
پیروزی تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان مقابل ترکیه
بازی‌های کشور‌های اسلامی/ فرنگی‌کاران حریفان خود را شناختند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
برنامه ورزشکاران ایران در یازدهمین روز بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض
صعود ۹۵ پله‌ای شهسواری پس از قهرمانی در بازی‌های کشور‌های اسلامی
پیروزی امیدهای ایران مقابل بحرین در آخرین دیدار تورنمنت قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
واکنش کاپیتان تیم ملی هندبال به حذف از بازی‌های ریاض
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه
ایران ۰ - ۰ ازبکستان/ گزارش زنده
آخرین اخبار
تیم بسکتبال سه نفره بانوان ایران از سد قطر گذشت
برق طلا بر گردن غلامرضا فرخی؛ ادامه درخشش کشتی فرنگی ایران
ایران ۰ - ۰ ازبکستان/ گزارش زنده
دعوای ۷۰۰ میلیون یورویی امباپه و پاری‎‌‎سن‎‌ژرمن
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
حضور قلی زاده در دیدار آینده لخ پوزنان قوت گرفت
وعده محسن خلیلی درباره نقل‌وانتقالات پرسپولیس
سابقه بد، دلیل بسته شدن پنجره استقلال/ درخواست دستور موقت آبی‌ها از CAS
چرا سیستم VS به نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال نرسید؟
واکنش کاپیتان تیم ملی هندبال به حذف از بازی‌های ریاض
پیروزی امیدهای ایران مقابل بحرین در آخرین دیدار تورنمنت قرقیزستان
مدیریت دقیق و تلاش بی‌وقفه فدراسیون بدنسازی مقدمات اعزام به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ را فراهم کرد
شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات/ شاگردان رافائل حذف شدند
برد تیم ملی فوتبال هفت نفره برابر تایلند/ تقابل شاگردان طارمی با استرالیا در نیمه نهایی
غرش شیران پارسی؛ سه طلا در انتظار شاگردان رنگرز
واکنش روانخواه به شکست تیم امید مقابل روسیه و قرقیزستان
ادای احترام به صابر کاظمی در بازی‌های هفته نخست لیگ برتر والیبال
پایان دور رفت سوپرلیگ گلف کشور با دیدار تیم‌های ملی‌حفاری و بهفر
مظفر: ۲ بازی دوستانه بهترین محک برای تیم ملی فوتسال زنان بود
صعود هر ۴ فرنگی‌کار ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های اسلامی
صدیقی: ووشو همواره رشته موفقی برای کاروان ایران بوده است/ جوانان ما عملکرد درخشانی داشتند
کاپیتان پرسپولیس غایب بزرگ مرحله یک شانزدهم حذفی
بند فسخ ۶۵ میلیونی/ سمنیو گزینه داغ نقل‌وانتقالات زمستانی
احتمال غیبت موسی جنپو در بازی با الوصل امارات
کشوری: حمایت‌های فدراسیون و جامعه بدنسازی و پرورش اندام باعث دلگرمی من شد
نارضایتی ساپینتو از سه بازیکن خارجی استقلال
پایان انتظار ۲۸ ساله/ خاطرات دهه ۹۰ و امید‌های نسل جدید
ایران- ازبکستان؛ دوئل قلعه نویی و کاناوارو برای کسب قهرمانی
کومان: در جام جهانی باید بهتر از این باشیم
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ چهارمی زهرا نجفی در پرتاب نیزه