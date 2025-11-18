باشگاه خبرنگاران جوان _ حسینعلی محمدی اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت منابع،طبیعی و گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست همچنان در محا حادثه حضور دارند و در تلاش برای اطفای کامل حریق هستند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از بالگرد و همچنین مشارکت شمار زیادی از نیروهای در کنترل و مهار آتش در جنگل های "الیت" مرزن آباد داشت.

وی تصریح کرد: ۲۷۰ نفر از نیروهای حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، ‌ اعضای شوراهای اسلامی و دهیاری ها، موتور سواران، کوهنوردان، گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست و طبیعت که همگی از نیروهای ماهر و ورزیده هستند در قالب ۱۶ تیم تخصصی همچنان در محل حادثه حضور دارند و مشغول اطفای حریق هستند.

وی گفت: بالگردهای اعزامی از تهران نیز امروز با انجام چند سورتی پرواز و آبگیری از دریاچه ولشت و رهاسازی آن بر روی کانون های آتش نقش زیادی در کنترل آتش داشتند.

این مقام مسوول افزود: بالگرد سوم اعزامی از تهران نیز امروز در محل حادثه حضور یافت و به همراه ۲ بالگرد دیگر مشغول اطفای حریق بودند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه و وجود شیب های ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی که کار مهار و اطفا را با مشکل مواجه کرده است، گفت که نیروهای امدادی همچنان در حال تلاش برای مهار و کنترل آتش هستند و تا اطفای کامل حریق در محل حادثه حضور خواهند داشت‌.

محمدی ابراز امیدواری کرد: با توجه به کاهش سطح و وسعت آتش سوزی و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، آتش سوزی در عرصه های جنگل چالوس هر چه سریعتر به طور کامل مهار و خاموش شود.

عرصه‌های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد از سه روز گذشته آغاز شد و با وجود به کارگیری ۲ فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، جنگل های این منطقه همچنان در آتش شعله ور است.

وجود برگه و لاشه های خشک درختان از یک سو و صعب العبور بودن منطقه با شیب تند و همچنین وزش باد از سویی دیگر باعث شده تا عملیات اطفای آتش در جنگل های الیت باوجود تلاش نیروهای امدادی و گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست با مشکل مواجه شود.

گرمای هوا از یک سو و صعب‌العبور بودن منطقه و همچنین انباشت برگ و لاشه درختان خشک شده باعث شده است تا جنگل های چالوس از ابتدای هفته گذشته در چندین نوبت دچار آتش سوزی شود.

مازندران دارای ۲ حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری یکی در ساری مرکز این استان و دیگری نیز در نوشهر غرب مازندران است.

حوزهٔ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر با وسعتی بیش از ۶۶۰ هزار هکتار جنگل، مرتع و سواحل معادل ۲۸ درصد از مساحت مازندران را در بر دارد. شهرستان های نور، نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن، رامسر و کلاردشت از نظر حوزه منابع طبیعی زیر پوشش حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر هستند.

منبع ایرنا