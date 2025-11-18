باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدمهدی بهشتی، مشاور وزیر و دبیرستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش طی سخنانی در اولین نشست نمایندگان معاونت های مرکزمدیریت حوزه های علمیه برادران و خواهران و نیز جامعه الزهرا(س) با دبیرجدید ستاد که در دفتراین ستاد درقم برگزارشد، طی سخنانی با ابراز خرسندی از نگاه حوزه علمیه به آموزش و پرورش و اهتمام مسئولان و سیاستگذاران حوزه به برنامه محوری در عرصه همکاریها، اظهار کرد:خوشبخانه آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه و نیزدکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش نسبت به محورهای تدوین شده دربرنامه پنج ساله دوم نگاه مثبت توام با ارتقا دارند.

وی افزود: در نخستین دیدارهایی که با وزیر آموزش و پرورش و نیز مدیر حوزه های علمیه داشته ام هر دو شخصیت بر تحقق برنامه پنج ساله دوم همکاریها تاکید و اصرار دارند و هر گونه همکاری این دو نهاد تعلیم و تربیتی باید ازرهگذربرنامه پنج ساله باشد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر بهشتی با تقدیراز نمایندگان معاونت های مراکز حوزوی به عنوان دبیران کار گروه های تخصصی، گفت: کارگروه ها می بایست برای اجرای برنامه ها پیشنهادهای چابک اجرایی ارایه دهند به گونه ای که ارکان وزارت خانه و حوزه های علمیه امکان هماوایی در خصوص برنامه را داشته باشند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برنامه و شیوه نامه‌های اجرایی آن باید ناظر به اثر گذاری در میدان، یعنی کف مدرسه باشد، این مهم می تواند هم در توانمند سازی معلمان ، اولیا ومربیان وهم با حضورطلاب جوان، خوشفکر و تحول‌خواه در میان دانش آموزان و کادر مدرسه باشد.

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش سابقه دیرینه دارد، ابراز کرد: ناگفته پیداست که این همکاریها در تمامی ساحت های تعلیم و تربیت، از پژوهش گرفته تا آموزش و نیز امور تربیتی وجود دارد و بر همین اساس طبق فرمایش مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش باید از ظرفیت عظیم حوزه های علمیه در تحقق تعلیم و تربیت اسلامی استفاده کند.

وی با بیان اینکه دردور جدید مدیریت ستاد همکاریها درنظر داریم ازهمه ظرفیت های هردو مجموعه برای تحقق بخشی از حیات طیبه مورد نظر سند تحول بنیادین استفاده کنیم، تصریح کرد: حوزه علمیه از لحاظ محتوا در این خصوص بی بدیل است، منتهی باید در قالب برنامه پنج ساله با تقویت و رعایت خطوط کلی به صورت ساختارمند، سازو کارهای استفاده بهینه از نوآوری های تعلیم و تربیتی را توسط معاونت پژوهش و مطالعات راهبردی فراهم سازیم.

حجت الاسلام بهشتی با بیان اینکه ستادهای هردو مجموعه سیاستگذار هستند، افزود: در واقع میدان اجرا، استانها، شهرستانها و مناطق می باشند که در نظر داریم با تقویت معاونت اموراستانها، نظارت جدی و دقیق براجرای برنامه ها داشته باشیم.

در ادامه این نشست نمایندگان معاونت های مرکز مدیریت حوزه علمیه به بیان پیشنهادات و نظرات و نیز نقدهای خود در خصوص همکاریها پرداختند.

منبع:روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم