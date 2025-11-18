رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی استقبال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سهشنبه در کاخ سفید از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی استقبال کرد و مراسم ورود ویژهای برگزار کرد. این اولین سفر شاهزاده عربستان سعودی به واشنگتن در بیش از هفت سال گذشته است.
قرار است این دو نفر در مورد روابط امنیتی بین واشنگتن و ریاض در کنار توافقنامههایی در مورد تسلیحات، تجارت و سرمایهگذاری گفتوگو کنند. همچنین انتظار میرود ترامپ موضوع پیوستن احتمالی عربستان سعودی به توافقنامه ابراهیم و عادیسازی بیشتر روابط با اسرائیل را مطرح کند.
احتمالاً ترامپ و محمد بن سلمان پس از دیدار خود، قبل از یک ناهار رسمی، توافقنامههایی را امضا خواهند کرد.
منبع: رویترز