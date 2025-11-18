وزیر امور خارجه چین گفت که هرگونه ترتیباتی در مورد نوار غزه باید منعکس کننده حکومت فلسطین باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وانگ یی، وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که هرگونه ترتیباتی در مورد نوار غزه باید منعکس کننده حکومت فلسطین باشد.

وانگ در دیداری در پکن به دبیرکل اتحادیه عرب، احمد ابوالغیط گفت: «هرگونه ترتیبات پس از درگیری برای غزه باید منعکس کننده اصل اساسی «حکومت فلسطینیان بر فلسطین» باشد و باید به طور تزلزل‌ناپذیر به «راه حل دو کشور» پایبند باشد» که تنها از طریق آن می‌توان به «صلح و ثبات پایدار» در خاورمیانه دست یافت.

او گفت چین به «حمایت از عدالت در صحنه بین‌المللی، حمایت قاطع از احیای حقوق مشروع مردم فلسطین و ترویج پیشرفت و اجرای «راه حل دو کشور» ادامه خواهد داد.»

وانگ گفت پکن «هرگز در امور داخلی کشور‌های دیگر دخالت نمی‌کند و هرگز درگیر رقابت ژئوپلیتیکی نمی‌شود»، زیرا هدف همکاری چین و اعراب «توسعه مشترک، رفاه مشترک و کمک به همه کشور‌ها برای دستیابی به مدرنیزاسیون» است. چین «قابل اعتمادترین شریک» کشور‌های عربی است و از آنها در «غلبه بر دخالت‌های خارجی، دنبال کردن مسیر‌های توسعه متناسب با شرایط ملی خود، تقویت استقلال استراتژیک» و همچنین دستیابی به وحدت و خوداتکایی و حفاظت مشترک از صلح و ثبات منطقه‌ای حمایت می‌کند.

ابوالغیط ضمن بیان اهمیت روابط با چین، تمایل خود را برای چشم‌انداز‌های وسیع‌تر برای روابط چین و اتحادیه عرب ابراز کرد.

او گفت: «اتحادیه عرب از تعهد چین به انصاف و عدالت در مورد مسئله فلسطین قدردانی می‌کند و مشتاقانه منتظر است تا چین همچنان نقش سازنده‌ای ایفا کند.»

به گزارش روزنامه دولتی چاینا دیلی، ابوالغیط برای شرکت در یازدهمین گفتگوی تمدن چین و عرب در پکن، که با حضور ۱۵۰ نماینده از ۲۲ کشور عربی و اتحادیه کشور‌های عربی برگزار می‌شود، در چین به سر می‌برد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را که توسط ایالات متحده تهیه شده بود، تصویب کرد که در آن یک هیئت صلح انتقالی (BoP) تأسیس و به یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده (ISF) اجازه نظارت بر تلاش‌های حکومتداری، بازسازی و امنیتی در غزه داده می‌شود.

این قطعنامه با ۱۳ رأی تصویب شد، در حالی که روسیه و چین رأی ممتنع دادند. این قطعنامه، ISF و BoP را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۷ مجاز می‌کند.

از اکتبر ۲۰۲۳، نزدیک به ۶۹۵۰۰ فلسطینی، عمدتاً زنان و کودکان، شهید و بیش از ۱۷۰۷۰۰ نفر در جنگ اسرائیل که بخش بزرگی از این منطقه محصور را به ویرانه تبدیل کرده است، زخمی شده‌اند.

منبع: آناتولی