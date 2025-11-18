محمد بن سلمان در دیدار با ترامپ تایید کرد که سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری در آمریکا به ۱ تریلیون دلار خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که عربستان سعودی موافقت کرده است که ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کند و ولیعهد سعودی قول افزایش سرمایه‌گذاری به ۱ تریلیون دلار را داده است.

ترامپ خطاب به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان گفت: «می‌خواهم از شما تشکر کنم، زیرا موافقت کرده‌اید ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنید و چون او دوست من است، ممکن است این مبلغ را به یک تریلیون دلار برساند، اما من باید روی آن کار کنم.»

ولیعهد سعودی در پاسخ گفت که پادشاهی سعودی سرمایه‌گذاری در ایالات متحده را به ۱ تریلیون دلار افزایش خواهد داد.

ترامپ گفت که عربستان سعودی جت‌های جنگنده F-۳۵ را که «بسیار شبیه» جت‌های اسرائیل هستند، دریافت خواهد کرد و هر دو طرف را متحدان بزرگی خواند.

او افزود که می‌تواند شاهد یک توافق هسته‌ای غیرنظامی با عربستان سعودی باشد.

محمد بن سلمان گفت که عربستان سعودی می‌خواهد با اسرائیل صلح کند، اما تنها در صورتی که مسیر روشنی به سوی یک راه حل دو دولتی برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین وجود داشته باشد.

ترامپ: خوب است که با ایران به توافق برسیم

ترامپ همچنین در جریان دیدار دوجانبه با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در کاخ سفید به خبرنگاران مدعی شد که توافق آمریکا و ایران می‌توانست قبل از جنگ با اسرائیل انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: «من فکر می‌کنم آنها خیلی می‌خواهند به توافق برسند. من کاملاً برای آن آماده‌ام و ما با آنها صحبت می‌کنیم و ما یک فرآیند را آغاز کرده‌ایم و خوب است که با ایران به توافق برسیم.»

علاوه بر این، ولیعهد عربستان سعودی گفت که عربستان سعودی «با ایالات متحده در مورد مسئله ایران همکاری نزدیکی خواهد داشت و ما تمام تلاش خود را برای کمک به دستیابی به توافق» بین واشنگتن و تهران انجام خواهیم داد.

وی افزود: «ما معتقدیم که برای آینده ایران خوب است که یک توافق خوب داشته باشد که منطقه و جهان را راضی کند. بنابراین تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شاهد وقوع آن باشیم.»

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، محمد بن سلمان
