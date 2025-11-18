آخرین تیم آسیایی که شانس حضور در جام جهانی را خواهد داشت عراق است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های ملی عراق و امارات در بازی برگشت مرحله پلی آف مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا در بصره به مصاف هم رفتند که عراق موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد و با نتیجه به تساوی یک - یک دو تیم در بازی رفت در امارات، عراقی‌ها با نتیجه سه بر دو در مجموع پیروز شدند و راهی پلی آف بین قاره‌ای شدند.

در این مسابقه ابتدا کایو در دقیقه ۵۲ امارات را پیش انداخت، اما مهند علی در دقیقه ۶۶ بازی را به تساوی کشاند. این نتیجه تا هفدهمین دقیقه از وقت‌های تلف شده مسابقه پابرجا بود تا اینکه عراق از روی نقطه پنالتی گل دوم را با ضربه امیر العماری به ثمر رساند تا صعودی دراماتیک به دور بعد داشته باشند.

به این ترتیب امارات با رویای جام جهانی وداع کرد و عراق باید کارش را در پلی آف بین قاره ادامه دهد.

 

برچسب ها: تیم ملی عراق ، مقدماتی جام جهانی
