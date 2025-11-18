عصر سه‌شنبه ۲۷ آبان یکی از دانش‌آموزان پایه هفتم مقطع متوسطه اول در یکی از مدارس شهرستان ابهر در جریان بازی دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ عصر سه‌شنبه ۲۷ آبان یکی از دانش‌آموزان پایه هفتم مقطع متوسطه اول در یکی از مدارس شهرستان ابهر در جریان بازی دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان زنجان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی با خانواده این دانش‌آموز، اعلام کرد که بررسی ابعاد حادثه به‌صورت فوری در دستور کار قرار گرفته است.

به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان، در این اطلاعیه تأکید شده است که با همکاری نهادهای مسئول، علت وقوع حادثه با دقت در حال بررسی است و پس از پایان بررسی‌های کارشناسی، نتایج و جزئیات از مسیر رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

درگذشت دانش‌آموز پایه هفتم در یکی از مدارس ابهر
