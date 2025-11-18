پلیس تأکید کرد: کیو آرکد کارت خودرو و گواهینامه رانندگی کارکرد عمومی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی انتشار برخی ابهامات در خصوص اتصال لینک کیو آرکد کارت خودرو و گواهینامه به محتوای نامناسب در صفحات مجازی؛ با بررسی فنی و تخصصی بهعمل آمده مشخص شد کیو آرکد استفاده شده در کارتهای خودرو، موتورسیکلت و گواهینامه صرفاً بهمنظور استفاده مأموران انتظامی و کارکنان پلیس راهور برای شناسایی مشخصات خودرو یا راننده در زمان حوادث و سوانح بوده و اتصال به کیو آرکد برای دریافت لینک توسط شهروندان با استفاده از کارت خودرو یا ماشین در فضای مجازی عملاً بی اعتبار و غیر قابل بهرهبرداری است.
با توجه به فرایند طراحی مرورگرهای اینترنتی مانند گوگل و الزام این سامانهها به ارائه نتیجه به ازای هر درخواست کاربر، ممکن است برخی اعداد مندرج در متن کد ایمن شده کیو آرکد نتیجهای تصادفی در برداشته باشند. بر این اساس مجدداً تأکید میشود که کیو آرکد استفاده شده در کارت خودرو و گواهینامه صرفاً برای استفاده کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی و انتظامی بهمنظور استعلام اصالت خودرو و گواهینامه رانندگان است.