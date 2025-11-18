ارتش اوکراین می‌گوید که با موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا به اهدافی در روسیه حمله کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که با موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا به اهداف نظامی در روسیه حمله کرده است و آن را «پیشرفتی قابل توجه» خواند.

اوکراین پیش از این آشکارا اعلام نکرده بود که از سیستم‌های موشکی بالستیک پیشرفته ساخت آمریکا علیه اهدافی در داخل روسیه استفاده می‌کند، اگرچه محدودیت انجام این کار یک سال پیش توسط دولت بایدن برداشته شد.

ستاد کل ارتش اوکراین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «استفاده از قابلیت‌های حمله دوربرد از جمله سیستم‌هایی مانند ATACMS ادامه خواهد یافت.»

کی یف این سامانه‌ها را در سال ۲۰۲۳ دریافت کرد، اما در ابتدا فقط مجاز به استفاده از آنها در سرزمین‌های خود بود که روسیه تقریباً بر یک پنجم آنها مسلط شده است.

جو بایدن، که در آن زمان رئیس جمهور آمریکا بود، این محدودیت‌ها را در نوامبر ۲۰۲۴ لغو کرد، اقدامی که در ابتدا توسط جانشین او، دونالد ترامپ مورد انتقاد قرار گرفت.

اوکراین درخواست موشک‌های تاماهاوک ساخت آمریکا با برد ۲۵۰۰ کیلومتر (۱۵۵۰ مایل) را کرده است و می‌گوید که این موشک‌ها به آوردن روسیه به میز مذاکره کمک می‌کنند. اگرچه ترامپ در ابتدا ایده فروش آنها به کی‌یف را در نظر داشت، اما در ماه نوامبر گفت که "واقعاً" به این اقدام فکر نمی‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: موشک های دوربرد ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
شانگهای موتور محرک اقتصاد ایران؛ اگر دولتمردان بخواهند
اختلال در عملیات پالایشگاه ریازان شرکت روس‌نفت پس از حمله پهپادی اوکراین
کرملین: روسیه در مذاکرات صلح ترکیه شرکت نمی‌کند/ توافق فروش جنگنده فرانسه به اوکراین تاسف‌بار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه نسل ۵ سوخو را به یک کشور نامشخص صادر کرد
شانگهای موتور محرک اقتصاد ایران؛ اگر دولتمردان بخواهند
آیا فاجعه الفاشر این‌بار در بابنوسه تکرار می‌شود؟
ولیعهد سعودی وعده سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در آمریکا را داد
استقبال ترامپ از ولیعهد عربستان در کاخ سفید
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
یک کشته و ۴ زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ادعای لهستان: عاملان انفجار راه‌آهن با روسیه مرتبط هستند
پاسخ به آژانس؛ بازنگری در رویکر‌های اساسی هسته‌ای
آخرین اخبار
مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای انتشار عمومی پرونده‌های اپستین تصویب کرد
ارتش اوکراین: با موشک‌های دوربرد آمریکا به اهدافی در روسیه حمله کرده‌ایم
ولیعهد سعودی وعده سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دلاری در آمریکا را داد
چین: هرگونه ترتیباتی در مورد غزه باید منعکس کننده حکومت فلسطین باشد
استقبال ترامپ از ولیعهد عربستان در کاخ سفید
مکزیک مداخله نظامی احتمالی آمریکا را رد کرد
فایننشال تایمز: ناتو زمان انتقال نیرو‌ها از اروپا به مرز روسیه را تسریع می‌کند
اختلال در عملیات پالایشگاه ریازان شرکت روس‌نفت پس از حمله پهپادی اوکراین
شانگهای موتور محرک اقتصاد ایران؛ اگر دولتمردان بخواهند
ادعای لهستان: عاملان انفجار راه‌آهن با روسیه مرتبط هستند
پاسخ به آژانس؛ بازنگری در رویکر‌های اساسی هسته‌ای
آمریکا هرگز درخواستی برای حمله به ونزوئلا از ترینیداد و توباگو نداشته است
یک کشته و ۴ زخمی در عملیات ضدصهیونیستی در کرانه باختری
سازمان ملل وظایف قانونی آلمان را پس از لغو محدودیت‌های صادرات سلاح به اسرائیل یادآوری کرد
روسیه نسل ۵ سوخو را به یک کشور نامشخص صادر کرد
برنامه جهانی غذا هشدار داد: بحران گرسنگی جهانی در حال تشدید است
السودانی: پیروزی در انتخابات به‌تنهایی تضمین تشکیل دولت نیست
چین: قطعنامه آمریکا درباره غزه در مورد مسائل کلیدی مبهم است
کرملین: روسیه در مذاکرات صلح ترکیه شرکت نمی‌کند/ توافق فروش جنگنده فرانسه به اوکراین تاسف‌بار است
آیا فاجعه الفاشر این‌بار در بابنوسه تکرار می‌شود؟
کابل به دنبال تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با تهران؛ رئیس اتاق مشترک تجاری افغانستان و ایران منصوب شد
آمریکا در صدر فهرست وام گیرندگان از چین
ایران در تدارک نشست منطقه‌ای درباره افغانستان با حضور همسایگان
آمریکا و روسیه در حال بررسی تبادل زندانیان
حماس: شورای امنیت با قطعنامه اخیر خود به مواضع فلسطین خیانت کرد
سفر همزمان زلنسکی و فرستاده ترامپ به ترکیه
اسرائیل از قطعنامه آمریکا در شورای امنیت استقبال کرد
ترامپ از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به عربستان خبر داد
آغاز ششمین مجمع صلح و امنیت خاورمیانه در عراق
یک شهید در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان