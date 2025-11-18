باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ارتش اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که با موشک‌های ATACMS ساخت آمریکا به اهداف نظامی در روسیه حمله کرده است و آن را «پیشرفتی قابل توجه» خواند.

اوکراین پیش از این آشکارا اعلام نکرده بود که از سیستم‌های موشکی بالستیک پیشرفته ساخت آمریکا علیه اهدافی در داخل روسیه استفاده می‌کند، اگرچه محدودیت انجام این کار یک سال پیش توسط دولت بایدن برداشته شد.

ستاد کل ارتش اوکراین روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «استفاده از قابلیت‌های حمله دوربرد از جمله سیستم‌هایی مانند ATACMS ادامه خواهد یافت.»

کی یف این سامانه‌ها را در سال ۲۰۲۳ دریافت کرد، اما در ابتدا فقط مجاز به استفاده از آنها در سرزمین‌های خود بود که روسیه تقریباً بر یک پنجم آنها مسلط شده است.

جو بایدن، که در آن زمان رئیس جمهور آمریکا بود، این محدودیت‌ها را در نوامبر ۲۰۲۴ لغو کرد، اقدامی که در ابتدا توسط جانشین او، دونالد ترامپ مورد انتقاد قرار گرفت.

اوکراین درخواست موشک‌های تاماهاوک ساخت آمریکا با برد ۲۵۰۰ کیلومتر (۱۵۵۰ مایل) را کرده است و می‌گوید که این موشک‌ها به آوردن روسیه به میز مذاکره کمک می‌کنند. اگرچه ترامپ در ابتدا ایده فروش آنها به کی‌یف را در نظر داشت، اما در ماه نوامبر گفت که "واقعاً" به این اقدام فکر نمی‌کند.

منبع: رویترز