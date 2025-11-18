امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف خوی گفت: زیست عفیفانه ضامن سلامت روحی، مردم و جامعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خوی با حضور امام جمعه، رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و دیگر اعضای ستاد در دفتر امام جمعه برگزار شد.

حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف خوی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امر به معروف کشور و با اشاره به آغاز بکار طرح نور نیروی انتظامی و سفیران مهر بسیج گفت: خداوند متعال که بندگان خود را آفریده است و مصلحت آنها را بهتر از خودشان می داند و به همین خاطر در تمام ادیان الهی به بندگان خود دستور میدهد جهت آرامش روحی و روانی خود زندگی عفیفانه بکنند و راهی را بروند که به خدا می رسد.

وی افزود: دشمنان برای مبارزه با اسلام ۲۳ موضوع مهم را پیشنهاد داده بودند که یکی از مهمترین آنها مسئله حجاب و عفاف زنان است

بطوری که جاسوس فرهنگی انگلستان به سیاستمداران خود تاکید می کند که اگر بتوانید حجاب اسلامی زنان مسلمان را از سرشان باز کنید

در بقیه موضوعات به راحتی موفق می شوید ولی آنها ملت ایران را نمی شناسند و نمی دانند که مردم مسلمان ایران وقتی پای دین و مذهب و وطن به میان می آید همه یک رنگ و یکصدا در مقابل دشمنان می ایستند و ملت ایران همین مسئله را در جنگ ۱۲ روزه، به رخ جهانیان کشیدند تا جایی که خانم هایی که کمی حجابشان کم رنگ بود در مقابل دوربین آمدند و اعلام کردند که در مقابله با دسیسه های دشمنان، پشت سر نظام و رهبری با تمام قدرت هستیم، خون می دهیم ولی خاک به دشمن نمی دهیم.

قاسم خانی گفت: اگر خانواده ها زندگی عفیفانه را ملاک زندگی خود قرار دهند هم خودشان و هم نسل های جوان در آرامش خاطر بسر می برند و هیچگونه مزاحمت های غیر اخلاقی نمی توانند وارد حریم امن اسلامی آنها وارد شود.

امام جمعه خوی تاکید کرد: افزایش پرونده های طلاق، سرقت، بزهکاری اجتماعی و دهها مورد دیگر همه بخاطر رعایت نکردن دستورات الهی و دوری از زندگی عفیفانه است.

رئیس ستاد امر به معروف خوی به آغاز بکار سفیران مهر و اجرای طرح نور اشاره کرد و گفت: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید با زبان خوش و لین با خاطیان صحبت کنند و آنهایی که دستورات اسلامی و الهی را در جامعه زیر پا می گذارند باید بدانند که آمران به معروف قربه الی الله فقط بخاطر آرامش و امنیت خود آنان با آنها صحبت می کنند و تذکر اسلامی می دهند.

قاسم خانی در پایان سخنان خود از خانواده ها خواست: با رعایت موازین اسلامی و حجاب و عفاف یکبار دیگر نقشه شوم دشمنان اسلام و ایران را که کمر به نابودی بنیان خانواده های مسلمان بسته اند، نقش بر آب کنند.

حجت الاسلام رشتبر دادستان عمومی و انقلاب خوی نیز دراین مراسم گفت: اگر کارمندان دولت هرکدام به نوبه خود در محیط کاریشان حجاب و عفاف فاطمی را رعایت نمایند، ارباب رجوعی که حجابشان کم رنگتر است متنبه شده و صراط مستقیم را پیدا می کنند و جامعه بسوی آرامش حرکت می کند.

رشتبر در ادامه به آمران به معروف یادآور شد در انجام خدمت مقدس امر به معروف حدود قانونی را رعایت نمایند و در صورت مواجهه با مشکل، مراتب را به دستگاه قضایی گزارش نمایند.

دادستان خوی در پایان گفت: آرامش روحی مردم و رعایت حدود الهی خط قرمز دستگاه قضایی است و هرکس به هرنحوی آرامش و امنیت اجتماعی و اسلامی مردم را به هم بزند، برخورد قانونی انجام میگیرد.

حجت خدایی رئیس دادگستری خوی نیز در این جلسه اظهار داشت: طبق مطالعات به عمل آمده بیشتر خانوداه های ایرانی، تعصب مذهبی و ملی دارند و در طول تاریخ ۸ هزار ساله قدمت تمدنی خوی، مردم این دیار به مؤمن بودن معروف بودند و هستند وشهرستان خوی را شهر دار المؤمنین می خوانند.

وی افزود: امروز نیز اکثریت مردم، علی الخصوص بانوان خویی باحجاب و عفاف هستند و تعداد زنان و دختران بد حجاب و یا بی حجاب تعداشان همان هایی هستند که در خیابان دیده میشوند و بانوان محجبه اگر مثل راهپیمایی هم هر روز در جامعه حاضر شوند، خانم های خاطی اصلا دیده نمی شوند. رئیس حوزه قضایی از بانوان کشور و علی الخصوص بانوان خوی خواست جهت حفظ آرامش و امنیت خود زندگی عفیفانه را مد نظر خود قرار دهند تا هم خودشان و هم جامعه در آرامش باشند و اجازه فریبکاری به دشمنان اسلام و ایران ندهند.

در ادامه جلسه حاضران نکته نظرات خود را در مورد آگاهی بخشی در مورد زندگی عفیفانه و مبارزه با دسیسه دشمنان اسلام ابراز کردند.