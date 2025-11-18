نماینده پرتاب وزنه تیم ملی دوومیدانی ایران به مدال نقره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پرتاب وزنه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از ساعت ۲۲ (۲۱:۳۰ به وقت محلی) امروز، سه‌شنبه در ورزشگاه فیصل بن فهد بن عبدالعزیز برگزار شد که محمدرضا طیبی از ایران مدال نقره مسابقات را کسب کرد.

رکورددار پرتاب وزنه ایران (با رکورد ۲۰.۸۷ متر) در این رقابت‌ها با ثبت رکورد ۱۹.۳۵ متر مدال نقره پرتاب وزنه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی را از آن خود کرد. مدال طلای پرتاب وزنه به احمد خلیفه رسید که توانست پرتاب ۱۹.۳۹ متری داشته باشد.

محمدرضا طیبی، ملی‌پوش پرتاب وزنه کشورمان که در مسابقات قهرمانی آسیا با پرتاب ۲۰.۳۳ متر به مدال طلا رسید، در این مسابقات با ۵ ورزشکار رقابت کرد؛ دیجبرین احمت از قطر، اسماعیل علی‌اف از جمهوری آذربایجان، دوستون رجب‌اف از ازبکستان، محمد احمد خلیفه از مصر و عبدالرحمن محمود از بحرین حریفان محمدرضا طیبی بودند.

طیبی در پرتاب اول خود ۱۸.۶۷ متر را به ثبت رساند و در دومین و سومین پرتاب به ۱۹.۳۵ متر رسید، اما در چهارمین و پنجمین حرکت خود خطا کرد. طیبی در حرکت نهایی خود نیز ۱۹.۰۶ متر را به ثبت رساند تا دستش از مدال طلا کوتاه بماند.

ترتیب نفرات اول تا ششم به شرح زیر است:

۱-احمد خلیفه، ۱۹.۳۹ متر

۲-محمدرضا طیبی، ۱۹.۳۵ متر

۳-عبدالرحمن محمود، ۱۸.۷۱ متر

۴-دی‌جبرین احمت، ۱۸.۵۱ متر

۵--دوستون رجب‌اف، ۱۷.۹۰ متر

۶-اسماعیل علی‌اف، ۱۷.۲۱ متر

مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک از نزدیک شاهد رقابت محمدرضا طیبی در پرتاب وزنه بود.

گفتنی است، رکورد جهانی این ماده با ۲۳.۵۶ متر در اختیار رایان کروسر از ایالات متحده آمریکا است.

برچسب ها: مسابقات پرتاب وزنه ، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
