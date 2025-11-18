باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مجلس نمایندگان آمریکا با حمایت گسترده دو حزب، به الزام وزارت دادگستری به انتشار پروندههای مربوط به جفری اپستین رأی داد.
نتایج رسمی مجلس نشان میدهد که این لایحه با حمایت قاطع تصویب شده است زیرا ۴۲۷ عضو به آن رأی موافق دادند و تنها یک جمهوریخواه، کلی هیگینز از لوئیزیانا با آن مخالفت کرد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده روز سهشنبه شروع به رأیگیری در مورد قانونی کرد که وزارت دادگستری را مجبور به انتشار بیشتر پروندههای خود در مورد تحقیقات مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی محکوم شده، میکند - اقدامی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل این هفته پس از ماهها رد آن به عنوان "حقه" توسط دموکراتها، از آن استقبال کرد.
لایحه پروندههای اپستین اکنون پس از تصویب مجلس نمایندگان با ۴۲۷ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف به سنا میرود. اگر در سنا تصویب شود، برای امضا و تبدیل به قانون به ترامپ ارسال میشود و پروندهها باید منتشر شوند. ترامپ گفته است که اگر این لایحه به دست او برسد، آن را امضا خواهد کرد.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان بارها گفته است که این اقدام باید اصلاح شود تا هویت افراد بیگناه حفظ شود؛ نگرانیای که توسط نماینده چیپ روی نیز تکرار شد، که در طول مناظره در مورد انتشار صرف پروندهها ابراز احتیاط کرد.
چاک شومر، رهبر اقلیت سنا متعهد شده است که این لایحه را فوراً به رأی بگذارد و به درخواستهای دموکراتها برای شفافیت و عدالت برای قربانیان اپستین پاسخ دهد.
جفری اپستین یک سرمایهدار آمریکایی بود که به قاچاق جنسی دختران کمسن و اداره شبکه سوءاستفاده از آنها برای افراد ثروتمند و قدرتمند متهم شد. جسد او در سال ۲۰۱۹ در زندان پیدا شد. مقامات آمریکایی در آن زمان اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است.
اپستین با بسیاری از چهرههای مشهور سیاسی و افراد پرنفوذ در ارتباط بود که در این میان میتوان به بیل کلینتون و اندرو مونتاباتن وینزور (شاهزاده پیشین انگلیسی که عنوان شاهزادگی از او سلب شد) اشاره کرد.
این هفته اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اسناد جدیدی منتشر کردند که نشان میدهد ترامپ از رفتارهای خلاف قانون «جفری اپستین» مجرم جنسی اطلاع داشته است. این اسناد شامل تعدادی ایمیل تکاندهنده بوده که در یکی از آنها، اپستین نوشته است: «البته [ترامپ] درباره دخترها میداند». اشاره او به دختران نوجوان زیر سن قانونی است که برای قاچاق جمعآوری شده بودند.
ترامپ پیش از این، همواره تکذیب کرده که از فعالیتهای اپستین از جمله قاچاق دختران نوجوان آگاه بوده است.
منبع: الجزیره