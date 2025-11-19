باشگاه خبرنگاران جوان -آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و آیتالله علمالهدی امامجمعه مشهد، با ابراز خرسندی از ارائه گزارشهای مربوط به وضعیت نماز جمعه و مساجد، این توضیحات را امیدبخش توصیف کرد.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به احیای جایگاه نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیان کرد: پیش از انقلاب، نماز جمعه کمرونق و فاقد اثرگذاری لازم بود، اما امروز این آیین عبادی–سیاسی به یک نهاد مهم و تاثیرگذار در هدایت جامعه تبدیل شده است.
ضرورت توجه به مسائل روز و بیان نکات اجتماعی در خطبهها
این مرجع تقلید، خطبههای نماز جمعه را بستری مهم برای طرح مسائل اجتماعی، اخلاقی، انقلابی و مشکلات مردم دانست و افزود: استفاده از زبان شیوا و قابل فهم برای مردم هر منطقه و توجه به مسائل روز میتواند بر عموم جامعه اثرگذار باشد.
او با تاکید بر جایگاه راهبردی نماز جمعه در هدایت دینی و اجتماعی جامعه، گفت: خطبههای نماز جمعه باید هماهنگ، منسجم و ناظر به مسائل روز باشد.
وی با تاکید بر لزوم تبیین نکات اخلاقی و اجتماعی در خطبهها، گفت: هشدار نسبت به بیانصافیها حداقل بر بخشی از جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
اهمیت تبادل تجربه میان ائمه جمعه
آیتالله مکارم شیرازی همچنین بر گردهمایی ائمه جمعه و تبادل تجربیات میان آنان تاکید و خاطرنشان کرد: این جلسات فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه و تقویت کارآمدی نماز جمعه در سراسر کشور است.
منبع:پایگاه اطلاعرسانی آیتالله مکارم شیرازی