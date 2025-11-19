دو دستگاه خودروی سواری که با سرعت ۱۹۰ کیلومتر و انجام حرکات مارپیچ در محور قم–اراک موجب تهدید جان دیگر کاربران جاده شده بودند،توقیف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ روحالله شاکری، رئیس پلیس راه استان قم گفت: تیمهای عملیاتی و کنترل نامحسوس پلیس راه قم اجازه هیچگونه تخلف و رفتار پرخطر را در محورهای استان نخواهند داد و جادههای قم برای قانونگریزان «ناامن» است
او افزود: در طرح ضربتی، یک دستگاه پژو ۲۰۷ و یک خودروی فونیکس که با سرعت ۱۹۰ کیلومتر و انجام حرکات مارپیچ در محور قم–اراک موجب تهدید جان دیگر کاربران جاده شده بودند، توسط تیمهای نامحسوس متوقف و هر دو خودرو به پارکینگ منتقل و رانندگان متخلف نیز برای بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی به کلاسهای آموزشی معرفی شدند.
سرهنگ شاکری گفت: امنیت جادهها خط قرمز پلیس است و پلیس راه با تمام توان و تجهیزات، بهصورت شبانهروزی برای حفظ امنیت مردم در مسیرهای مواصلاتی تلاش میکند.
منبع:پلیس راه استان قم