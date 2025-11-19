دبیر کانون های خدمت رضوی گیلان از توزیع بسته های متبرک رضوی در گیلان خبرداد و گفت : به مناسبت ایام فاطمیه ۱۲۰ زائر اولی به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ جواد شفیعی ثابت با اشاره به ایام فاطمیه به خبرنگار ما گفت : کانون خدمت رضوی استان گیلان بمناسبت ایام فاطمه و در راستای توسعه فرهنگ رضوی و فاطمی اقدام به توزیع بسته های روضه خانگی و گوسفندقربانی در ۱۷ شهرستان گیلان کرد.‌



دبیر کانون های خدمت رضوی گیلان با بیان اینکه بمنطور برپایی روضه های خانگی با محوریت برگزاری برنامه های معنوی توسط خادمیاران و یاوران و کانونهای خدمت رضوی در شهرستانهای گیلان ۱۲۰ بسته متبرک اهدایی آستان قدس و ۱۶۰ کتیبه پرچم فاطمی رضوی اهدا شده است ، گفت : ۲۵۰۰خادمیار و یاور رضوی با فعالیت داوطلبانه در ۲۰۰ کانون تخصصی و عمومی خدمت رضوی در گیلان به نیت خدمت به امام رئوف علی ابن موسی الرضا علیه السلام در ۲۰ موضوع به ارائه خدمت مشغول هستند.

وی به اجرای اطعام فاطمی در گیلان اشاره و خاطر نشان کرد : ۱۷ راس گوسفند قربانی به ارزش ۲۵۵ میلیون تومان در بین کانونهای خدمت رضوی ۱۷شهرستان استان گیلان که اهدایی سازمان نذورات آستان قدس رضوی و با حمایت بنیاد کرامت رضوی و مرکز خادمیاری تهیه شده بود در این ایام توزیع می شود.‌

وی اضافه کرد: اطعام فاطمی با همکاری خیرین و سایر مجموعه های مذهبی پخت و در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) توزیع می شود.‌



شفیعی ثابت از اعزام زائر اولی در این ایام اشاره اظهار داشت: همچنین همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) از سوی کانون خدمت رضوی استان گیلان سه کاروان زائر اولی از مبدا آستارا و خمام و صومعه سرا به تعداد ۱۲۰نفر به مشهد مقدس ، با هزینه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان اعزام و در زائر سرای رضوی اسکان و پذیرایی خواهند شد.