باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صیادی مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان در گفتوگو با خبرنگارما با تأکید بر اهمیت جنگلهای زاگرس در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: «حفاظت از منابع طبیعی زاگرس یک ضرورت ملی است و لازم است برنامههای گستردهتری در حوزه آبخوانداری، کنترل آفات و بیماریهای گیاهی اجرا شود.
صیادی افزود: «در همین راستا باغ گیاهشناسی زاگرس در خرمآباد از سال ۱۳۹۷ در زمینی به وسعت ۱۲ هکتار احداث شده و اکنون به عنوان ذخیرهگاه بزرگ منابع ژنتیکی شش میلیون هکتار رویشگاه زاگرس، نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است.»
به گفته وی، ۲۴۰ گونه از گیاهان شاخص زاگرس در این باغ نگهداری میشود و توسعه آن علاوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی، میتواند زمینهساز رونق گردشگری و تبدیل شدن خرمآباد به یک مقصد توریستی تخصصی در آینده باشد.
صیادی همچنین با اشاره به وضعیت شبکههای آبی در استان گفت: «۱۴۰۰ کیلومتر کانال آببر در لرستان وجود دارد و ۷۶۰۰ هکتار از اراضی استان همچنان نیازمند تخصیص منابع مالی برای تکمیل طرحهای آبیاری است.»
وی تغییر اقلیم، کاهش بارش و خشکسالیهای پیدرپی را از چالشهای اصلی بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: «برای عبور از این شرایط، استفاده از الگوهای جدید کشت ضروری است تا بتوان از منابع موجود بیشترین بهره را برد.»
مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: «در حالی که میانگین اراضی آبی کشور حدود ۴۵ درصد است، این میزان در لرستان تنها ۲۳ درصد میباشد.»
صیادی توسعه گلخانهها را یکی از مهمترین پروژههای استان اعلام کرد و گفت: «مساحت زیرکشت گلخانهای لرستان از ۱۰۲ هکتار در ابتدای امسال به ۱۱۲ هکتار افزایش یافته است.»
وی افزود: «کشت گلخانهای مصرف آب را تا ۱۰ برابر کاهش داده و میزان تولید را تا ۱۰ برابر افزایش میدهد. امروز ۲ هزار هکتار از اراضی استان صرف تولید گوجه و سایر محصولات آببر میشود که با تبدیل این سطح به تنها ۲۰۰ هکتار گلخانه، میتوان بخش قابل توجهی از آب و زمین را آزاد و برای کشتهای دیگر استفاده کرد.»
صیادی بهرهگیری از سیستمهای آبیاری تحت فشار را یکی دیگر از راهکارهای کنترل مصرف آب عنوان کرد و گفت: «اجرای این طرحها میتواند سالانه باعث بهبود قابل توجه مدیریت منابع آب در اراضی کشاورزی استان شود.»
وی در پایان اعلام کرد: «سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کشاورزان لرستان اختصاص یافت که تاکنون یک هزار میلیارد تومان از آن جذب شده است.»