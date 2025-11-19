شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به ایمن سازی تونل شهرستان اقلید استان فارس اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها وضعیت نابسامان و غیر ایمنی تونل شهرستان اقلید استان فارس به صورت معضلی برای شهروندان تبدیل شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و درود فراوان تونل اقلید هنوز غیراستاندارد، هنوز خطرناک است. چندین سال از بهرهبرداری تونل بینشهری اقلید میگذرد، اما این تونل همچنان فاقد حداقل الزامات ایمنی پیشبینیشده در دستورالعملهای ملی طراحی و بهرهبرداری تونلهای جادهای است.
در حالی که این تونل یکی از محورهای ارتباطی حیاتی بین شهرهای استان محسوب میشود، سه کاستی اساسی همچنان جان شهروندان را به خطر میاندازد.
نبود فضای اضطراری در وسط تونل:
طبق دستورالعمل فنی سازمان حملونقل جادهای کشور و استاندارد ملی ایران، در تونلهای بینشهری با طول بیش از ۱۰۰۰ متر، ایجاد فضای اضطراری در فواصل منظم (معمولاً هر ۵۰۰ متر) الزامی است. این فضا برای توقف خودروهای دچار عیب فنی، امدادرسانی اولیه، و عبور خودروهای امدادی ضروری است. هیچیک از این موارد در تونل اقلید پیشبینی نشده است.
نورپردازی ناکافی و غیریکنواخت در داخل تونل:
بر اساس دستورالعمل نورپردازی تونلهای جادهای (وزارت راه و شهرسازی، ۱۴۰۰)، شدت نور در ورودی، گذر و خروج تونل باید بهگونهای تنظیم شود که سازگاری دید چشم راننده (تضمین گردد. در تونل اقلید، چراغهای متعدد خاموش، فاصلهگذاری نامناسب و عدم وجود نورپردازی هوشمند (متناسب با شرایط آبوهوایی و نور محیط)، شرایط را برای تصادفات شدید فراهم کرده است.
عدم وجود سیستم تهویهٔ مکانیکی
بر اساس آییننامه ایمنی تونلهای جادهای (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۱۴۰۱)، در تونلهای بینشهری با طول بیش از ۸۰۰ متر، نصب سیستم تهویهٔ طولی یا عرضی برای جلوگیری از تجمع گازهای خطرناک (مانند) اجباری است. تونل اقلید فاقد چنین سیستمی است؛ این در حالی است که تراکم تردد در این محور بهطور مداوم در حال افزایش است. لطفا پیگیری کنید.
