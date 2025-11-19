باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در مراسم تجلیل از برگزیدگان پویش «قلمهای مدرسهساز» در گفتگو با خبرنگار با اشاره به وجود ۴۷۵۰ مدرسه دولتی و غیردولتی در سطح استان گفت:مهاجرت از مناطق روستایی به شهر و تراکم جمعیت در مراکز شهری باعث شده تا برخی مدارس با کلاسهایی شلوغ و پرتراکم اداره شوند، در حالی که کلاسهای بعضی مدارس در روستاها حتی با تعداد محدود دانشآموز دایر هستند. همین بیتعادلی، مدیریت آموزشی استان را با دشواریهای پیچیدهای مواجه کرده است.
حرکت جدی برای توسعه عدالت آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از اجرای ۷۰ پروژه مدرسهسازی در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و اعلام کرد:از این تعداد، ۱۶ پروژه توسط بنیاد علوی و ۴۷ پروژه توسط سپاه استان تقبل شده و عملیات اجرایی پروژههای بنیاد علوی نیز آغاز شده است. این طرحها قرار است در مناطق محروم و نیازمند اجرا شود تا شکاف آموزشی میان بخشهای شهری و روستایی کاهش یابد.
۳۶۰ هزار دانشآموز در سال جاری
سهرابی تعداد دانشآموزان لرستان در سال تحصیلی جدید را ۳۶۰ هزار نفر اعلام کرد؛ رقمی که با پیشبینی اولیه فقط ۴ هزار نفر اختلاف دارد. دانشآموزان باقیمانده عمدتاً بزرگسالانی هستند که قرار است در مدارس راه دور ثبتنام کنند.
کمبود معلم؛ معضلی که چند ساله است
اما مهمترین بخش سخنان مدیرکل آموزش و پرورش لرستان به کمبود معلم اختصاص داشت؛ مشکلی که نهتنها جدید نیست، بلکه چند سالی است که آموزش استان را تحت فشار قرار داده است. سهرابی گفت:در برخی دروس و بهویژه در بعضی شهرستانها، کمبود معلم محسوستر است و برای جبران آن برنامهریزی و اقدامات حمایتی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، افزایش بازنشستگیها، رشد جمعیت دانشآموزی و مهاجرت معکوس، فشار بیشتری بر سیستم آموزشی وارد کرده و این چالش همچنان ادامه دارد.
آموزش لرستان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه راهبردی، جذب نیرو، توسعه زیرساخت و حمایتهای پایدار است. پروژههای در دست اجرا اگرچه امیدبخشاند، اما تا رفع کامل کمبود معلم و متعادل شدن شرایط آموزشی راهی طولانی باقی مانده است.