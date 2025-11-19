رئیس اداره امور عشایر استان قزوین از توزیع بیش از هزار و ۲۰۰ تن نهاده دامی و پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید نهاده به عشایر این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید ابیت رئیس اداره امور عشایر استان قزوین گفت: با توجه به خشکسالی‌های متمادی و کمبود شدید منابع علوفه‌ای، تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن نهاده دامی میان عشایر متقاضی استان توزیع شده است.

وی افزود: وقوع خشکسالی‌های پیاپی در سطح استان، عشایر را که اصلی‌ترین بهره‌برداران از مراتع هستند با کمبود شدید علوفه مواجه کرده که این امر مشکلات فراوانی برای افزایش تولید و بهره‌مندی اقتصادی آنان به وجود آورده است.

ابیت اضافه کرد: به منظور جبران بخشی از این کمبود و کاهش صدمات ناشی از خشکسالی، توزیع نهاده‌های دامی ادامه دارد.

رئیس اداره امور عشایر استان قزوین در ادامه از پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به عشایر دارای بره پرواری خبر داد و گفت: این تسهیلات با هدف حمایت از ادامه روند تولید گوشت در میان جامعه عشایری و کمک به خرید نهاده پرداخت شده است.

 ۲ هزار و ۶۰۰ خانوار عشایری در مناطق مختلف استان قزوین از جمله شهرستان‌های قزوین، بویین‌زهرا، تاکستان، البرز و آوج حضور دارند.

