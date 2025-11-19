بر اساس اعلام مرکز پایش کیفیت هوای استان آذربایجان شرقی هوای کلانشهر تبریز امروز هم در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان -بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۱۰ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۶ دیروز تا ۶ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۱۰۴ و ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: اداره محیط زیست ، هوای تبریز
خبرهای مرتبط
هوای تبریز در وضعیت خطرناک برای همه
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
هوای تبریز ناسالم برای همه گروه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
آخرین اخبار
هوای تبریز ناسالم برای گروه‌های حساس
بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای هولیق سراب
تبریز خاستگاه مردان بزرگی است که نامشان در تاریخ ثبت شده است
کودکان و نوجوانان شهر جدید سهند صاحب کانون شدند
مسمومیت ۳۵ دانش‌آموز در اهر
تبریز میزبان پیکر‌های مطهر شهدای گمنام