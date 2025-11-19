باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عباس توانا امروز در گردهمایی مسئولان و شوراهای بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر استان فارس در شیراز و همچنین در حاشیه اعزام جمعی از دانشجویان بسیجی این استان به اجتماع و همایش بزرگ پیشگامان رهایی در تهران که به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه برگزار میشود، اظهار داشت: یادواره شهدای دانشجوی هر دانشگاه در دانشگاههای سراسر استان فارس در هفته بسیج برگزار میشود.
او با اشاره به برنامههای هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در دانشگاههای استان فارس افزود: همزمان با ایام فاطمیه تشییع شهدای گمنام در برخی از دانشگاهها ها و مراکز آموزش عالی استان فارس در حال انجام است.
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با تاکید بر نگاه راهبردی دانشجویان به آینده انقلاب اسلامی، نقش آفرینی تخصصی موثر در عرصههای مختلف و تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی را از ماموریتهای مهم بسیج دانشجویی برشمرد و تصریح کرد: برگزاری برنامههای هنری مثل شب شعر، جشنواره شعر، رونمایی از تولیدات هنری رسانهای، تئاتر خیابانی، مسابقات فرهنگی هنری، نمایشگاه عکس، اکران فیلم و مستند از برنامههای بسیج دانشگاههای استان فارس در هفته بسیج است.
توانا با تاکید بر اهتمام ویژه دانشجویان جهت حضور فکری و تخصصی همراه با تعهد در مسائل اصلی کشور، رویکرد بسیج دانشجویی را دانشکده محوری، پایگاه محوری، سیر مطالعاتی، گفتوگو محوری و مطالبه گری تخصصی عنوان و اضافه کرد: اردوهای راهیان پیشرفت، مسابقات علمی، جشنواره، اردوهای علمی، نمایشگاه دستاوردهای علمی، سلسله جلسات آموزشی در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی، دورهها و کارگاههای تخصصی علمی، نشستهای علمی راه مهندسی، به مناسبت هفته بسیج در دانشگاههای استان فارس برگزار میشود.
او با اشاره به برگزاری سلسله نشستها با موضوع خانواده، زن و تفکر بسیجی در نگاه امامین انقلاب اسلامی، برپایی کارگاهها و غرفههای خدمات مشاوره حقوقی، تحصیلی، روانشناسی، خانواده و مهارتهای زندگی و اعزام مشاورین به اردوهای جهادی در هفته بسیج گفت: پویش کتابخوانی، مسابقات ورزشی و مسابقات هنری روایت مشق عشق و پادکست روایت بسیج و برنامههای متنوع دیگری به مناسبت سالروز تشکیل بسیج دانشجو و طلبه در دانشگاههای استان فارس برگزار میشود.