سه هزار و ۵۰۰ مازندرانی امسال با دریافت تسهیلات از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مشغول به کار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشمند صادق‌نژاد مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران در حاشیه نمایشگاه‌های روستا آباد و رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده از اختصاص ۷۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی باهدف مهاجرت معکوس به روستا‌های استان خبر داد و گفت: ۴۳۰ میلیارد تومان از این تسهیلات تاکنون پرداخت شده است.

او با اشاره به روند افزایشی این تسهیلات در سال‌های اخیر، افزود: میزان تسهیلات پرداخت شده پارسال ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

هوشمند صادق‌نژاد ادامه داد: با پرداخت این تسهیلات پارسال در مازندران چهار هزار و ۳۰۰ نفر مشغول بکار شدند و از ابتدای امسال تاکنون نیز سه هزارو ۵۰۰ شغل ایجاد شده است که احتمالا به پنج هزار شغل خواهد رسید

نمایشگاه روستا آباد شامل ۲۰۰ غرفه عرضه مواد غذایی، گیاهان دارویی، کشاورزی و صنایع دستی است که تا ۳۰ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران در قائم‌شهر میزبان بازدیدکنندگان است.

