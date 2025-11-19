سه هزار و ۵۰۰ مازندرانی امسال با دریافت تسهیلات از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مشغول به کار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشمند صادق‌نژاد مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مازندران در حاشیه نمایشگاه‌های روستا آباد و رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده از اختصاص ۷۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی باهدف مهاجرت معکوس به روستا‌های استان خبر داد و گفت: ۴۳۰ میلیارد تومان از این تسهیلات تاکنون پرداخت شده است.

او با اشاره به روند افزایشی این تسهیلات در سال‌های اخیر، افزود: میزان تسهیلات پرداخت شده پارسال ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

هوشمند صادق‌نژاد ادامه داد: با پرداخت این تسهیلات پارسال در مازندران چهار هزار و ۳۰۰ نفر مشغول بکار شدند و از ابتدای امسال تاکنون نیز سه هزارو ۵۰۰ شغل ایجاد شده است که احتمالا به پنج هزار شغل خواهد رسید

نمایشگاه روستا آباد شامل ۲۰۰ غرفه عرضه مواد غذایی، گیاهان دارویی، کشاورزی و صنایع دستی است که تا ۳۰ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مازندران در قائم‌شهر میزبان بازدیدکنندگان است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: طرح اشتغالزایی ، ستاد اجرایی فرمان امام
خبرهای مرتبط
طرح جهش تولید برنج در مازندران کلید خورد
توسعه کشت گیاهان دارویی در سوادکوه
تحقق شعار سال با همت کشاورزان مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آتش الیت فروکش کرد
احتکار ۵۴ هزار کیلو گرم مرغ زنده؛ مرغدار متخلف ۷ میلیارد جریمه شد
آخرین اخبار
احتکار ۵۴ هزار کیلو گرم مرغ زنده؛ مرغدار متخلف ۷ میلیارد جریمه شد
آتش الیت فروکش کرد
رفع تصرف ۴۱۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان ساری
نساجی فاتح شهرآورد مازندرانی لیگ برتر فوتبال جوانان کشور
کشف ۷ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در تنکابن
ورود ۸ هزار تن روغن خام به مازندران
سقوط آسانسور در ساختمان شهرداری قائم‌شهر
پایان رقابت‌های پرس سینه کارگران استان مازندران در محمودآباد
برف پاییزی در قله دماوند + فیلم
دستگیری قاچاقچی حرفه‌ای و شرور در شهرستان نور
رفع موانع بانکی پایانه صادراتی روماک
کشت ۵۶۳ هکتار کلزا در مزارع جویبار