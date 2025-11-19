سخنگوی صنعت آب گفت: یکی از روش‌هایی که وزارت نیرو برای به تاخیر انداختن بحران در تهران پیش گرفت مدیریت فشار بود.

عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی اقتصادی خبرنگاران جوان گفت: یکی از روش‌هایی که وزارت نیرو برای به تاخیر انداختن بحران در تهران پیش گرفت مدیریت فشار بود؛ مدیریت فشار ادامه خواهد داشت و اگر به ۱۰ درصد مدیریت مصرف نرسیم اعمال محدودیت در مصرف آب ممکن است گسترش پیدا کند.

او در پاسخ به این پرسش که برای آب برنامه‌ای مشابه برق من برای اعلام مدیریت فشار آب خواهیم داشت؟ بیان کرد: اگر برنامه مدیریت فشار آب بخواهد گسترش پیدا کند حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد، اما آب دقیقا مانند برق قابل اعمال نیست.

برچسب ها: خشکسالی ، کم بارشی
مدیریت فشار آب ادامه خواهد داشت+ فیلم
