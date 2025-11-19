سفیر جمهوری کره جنوبی در ایران و نمایندگان صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) با حضور در شهرستان زهک، از طرح در حال اجرای شبکه و تأسیسات فاضلاب این منطقه بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در جریان این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت پروژه‌ها و ارزیابی ظرفیت همکاری‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب انجام شد گفت: عملیات اجرایی این پروژه به طول ۴۲ کیلومتر است و تاکنون به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

به گفته فرهاد سرگلزایی، تلاش بر این است بخش اجراشده هرچه زودتر وارد مدار بهره‌برداری شود تا خدمات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب به‌تدریج در مناطق دارای تراکم جمعیتی ارائه شود.

او ظرفیت تصفیه‌خانه را ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز عنوان کرد و افزود: با توجه به پیشرفت موجود، امکان احداث پکیج ۲۰۰۰ مترمکعبی فراهم است و این بخش می‌تواند در مرحله نخست، نقش مهمی در دفع بهداشتی فاضلاب و بازچرخانی آب برای مردم زهک ایفا کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به نیاز‌های مالی طرح گفت: برای تکمیل پکیج، اعتباری حدود ۸۰ میلیارد تومان مورد نیاز است و در صورت تأمین این منابع، پروژه قابلیت بهره‌برداری در مدت حدود یک سال را خواهد داشت.

او جمعیت شهر زهک را نزدیک به ۲۰ هزار نفر اعلام کرد و تأکید داشت اجرای این طرح زیرساختی علاوه بر ارتقای بهداشت و محیط‌زیست، به رونق اقتصادی و ماندگاری جمعیت در منطقه کمک می‌کند.

 طرح یادشده از پروژه‌های مهم منطقه به‌شمار می‌رود که تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای بهداشت عمومی و بهره‌مندی مردم از شبکه فاضلاب خواهد داشت.

در پایان، مقرر شد روند بررسی‌ها و هماهنگی‌های تخصصی برای تعریف چارچوب همکاری‌های مشترک ادامه یابد تا شرایط برای مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در توسعه خدمات فاضلاب شهرستان زهک 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

 

برچسب ها: آبرسانی ، شرکت آبفا
خبرهای مرتبط
آبرسانی به مشترکان آب مجموعه مزرعه پهن قیر وکارزین
مراحل پایانی طرح خیرساز آبرسانی به لپویی
بیش از ۳۷۰۰ متر اصلاح شبکه آب در شهرستان زهک صورت‌گرفته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روند همکاری‌های مشترک برای تکمیل طرح فاضلاب زهک بررسی شد
آخرین اخبار
روند همکاری‌های مشترک برای تکمیل طرح فاضلاب زهک بررسی شد