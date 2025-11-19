سفیر جمهوری کره جنوبی در ایران و نمایندگان صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) با حضور در شهرستان زهک، از طرح در حال اجرای شبکه و تأسیسات فاضلاب این منطقه بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در جریان این بازدید که با هدف بررسی میدانی وضعیت پروژهها و ارزیابی ظرفیت همکاریهای مشترک برای توسعه زیرساختهای فاضلاب انجام شد گفت: عملیات اجرایی این پروژه به طول ۴۲ کیلومتر است و تاکنون به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
به گفته فرهاد سرگلزایی، تلاش بر این است بخش اجراشده هرچه زودتر وارد مدار بهرهبرداری شود تا خدمات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب بهتدریج در مناطق دارای تراکم جمعیتی ارائه شود.
او ظرفیت تصفیهخانه را ۵۰۰۰ مترمکعب در شبانهروز عنوان کرد و افزود: با توجه به پیشرفت موجود، امکان احداث پکیج ۲۰۰۰ مترمکعبی فراهم است و این بخش میتواند در مرحله نخست، نقش مهمی در دفع بهداشتی فاضلاب و بازچرخانی آب برای مردم زهک ایفا کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به نیازهای مالی طرح گفت: برای تکمیل پکیج، اعتباری حدود ۸۰ میلیارد تومان مورد نیاز است و در صورت تأمین این منابع، پروژه قابلیت بهرهبرداری در مدت حدود یک سال را خواهد داشت.
او جمعیت شهر زهک را نزدیک به ۲۰ هزار نفر اعلام کرد و تأکید داشت اجرای این طرح زیرساختی علاوه بر ارتقای بهداشت و محیطزیست، به رونق اقتصادی و ماندگاری جمعیت در منطقه کمک میکند.
طرح یادشده از پروژههای مهم منطقه بهشمار میرود که تکمیل آن نقش مؤثری در ارتقای بهداشت عمومی و بهرهمندی مردم از شبکه فاضلاب خواهد داشت.
در پایان، مقرر شد روند بررسیها و هماهنگیهای تخصصی برای تعریف چارچوب همکاریهای مشترک ادامه یابد تا شرایط برای مشارکت سازمانهای بینالمللی در توسعه خدمات فاضلاب شهرستان زهک
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان