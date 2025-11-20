باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: توزیع نهاده از طریق پشتیبانی امور دام مشکلات خاص خود را دارد، اما بازهم نسبت به شرایطی که عرضه بازیگران مختلفی دارد، بهتر است.

به گفته وی، شرط شفافیت بازار نهاده های دامی حذف عرضه بصورت توافقی است و توزیع بصورت نقدی توسط واردکننده است که بررسی ها نشان می دهد وضعیت عرضه نهاده ها بدتر شده که این امر منجر به حذف گله ها و آسیب صنعت شده است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به آنکه بخش اعظم تولید را از دست داده ایم، احتمال افزایش قیمت تخم مرغ در هفته های آتی وجود دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نهاده ای برای عرضه در سامانه بازارگاه وجود ندارد، افزود: بنابر آمار در آبان ماه حداکثر ۴۰ درصد نهاده از طریق سامانه بازارگاه تامین شده است که براین اساس قیمت تخم مرغ را با نرخ ارز آزاد باید محاسبه کنند که براین اساس قیمت تمام شده تخم مرغ ۲ برابر رقم فعلی است.

وی قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۸۵ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با توجه به تامین نهاده از بازار، قیمت تمام شده هرکیلو تخم مرغ ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزارتومان است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه آمار دقیقی از کاهش تولید تخم مرغ نداریم،گفت: با توجه به کمبود نهاده ها و آسیب گله ها شاهد اثرگذاری آن طی ماه های آتی در بازار خواهیم بود.