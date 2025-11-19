باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه مِدیکال اِکسپرس در گزارشی آورده است: پژوهشگران دانشگاه متروپولیتن اوساکا در ژاپن در حال آزمایش روشی شگفت‌انگیز و کم‌تهاجمی برای ترمیم شکستگی‌های ستون فقرات هستند. آنها دریافتند سلول‌های بنیادی حاصل از بافت چربی می‌توانند شکستگی‌های مشابه موارد شایع در بیماران مبتلا به پوکی استخوان را ترمیم کنند.

شینجی تاکاهاشی (Shinji Takahashi)، جراح ارتوپد و سرپرست ارشد پژوهش می‌گوید: این روش ساده و مؤثر حتی می‌تواند شکستگی‌های دشوار را درمان و روند بهبودی را تسریع کند.

روشی با حداقل عوارض برای بیمار

این روش که تاکنون تنها روی موش‌ها آزمایش شده، می‌تواند راهکاری کم‌تهاجمی برای درمان بیماری‌های استخوانی ارائه دهد. پژوهشگران خاطرنشان کردند که جمع‌آوری این سلول‌ها حتی از افراد مسن نیز آسان است و فشار کمی به بدن وارد می‌کند.

نحوه عملکرد روش جدید

پژوهشگران با استفاده از سلول‌های بنیادی بافت چربی، ساختار‌های کروی سه‌بعدی شبیه‌سازی‌شده از بافت استخوانی ایجاد کردند. این خوشه‌های سلولی سپس با ماده‌ای استخوان‌ساز به نام بتاتری‌کلسیم فسفات ترکیب شدند.

نتایج نشان داد موش‌های آزمایشگاهی پس از درمان، ستون فقرات سالم‌تر و قوی‌تری پیدا کردند. علاوه بر این، ژن‌های مسئول تشکیل و بازسازی استخوان پس از درمان فعال‌تر شدند که نشان می‌دهد این روش فرآیند‌های طبیعی ترمیم را تحریک می‌کند.

یوتا ساوادا (Yuta Sawada)، سرپرست این پژوهش تأکید کرد: این مطالعه قابلیت روش ما را برای توسعه درمان جدید شکستگی‌های ستون فقرات نشان می‌دهد. از آنجا که سلول‌ها از چربی به‌دست می‌آیند، بار کمی به بدن وارد می‌کنند و ایمنی بیمار تضمین می‌شود.

اهمیت بالینی این یافته

پوکی استخوان به‌عنوان یک معضل جهانی، به‌ویژه بر زنان مسن که تغییرات هورمونی دوران یائسگی را تجربه می‌کنند، تأثیر می‌گذارد. شکستگی‌های فشاری ستون فقرات ناشی از این بیماری می‌تواند به ناتوانی طولانی‌مدت منجر شود و کیفیت زندگی بیماران را به‌شدت محدود کند. این نوع شکستگی برخلاف شکستگی‌های معمولی که با ترک‌خوردن استخوان همراه است، بیشتر شبیه فشرده‌شدن و کوبیده‌شدن استخوان است.

این یافته‌ها به تازگی در نشریه تحقیقات استخوان و مفاصل/ Bone & Joint Research منتشر شده است.

منبع: ایرنا