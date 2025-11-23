رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار ۹۰ درصد کشت گندم در مناطق سردسیر و ۶۰ تا ۷۰ درصد مناطق معتدل انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشت گندم در استان های سردسیر روبه اتمام است، گفت: بنابر آمار بالای ۹۰ درصد کشت مناطق سردسیر انجام شده است و پیش بینی می شود تا پایان آبان به اتمام برسد، همچنین استان های مرکزی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد کشت انجام شده و در استان های جنوبی کشور به تازگی شروع شده است‌.

به گفته وی، اکنون کمبودهایی در کودهای فسفاته و پتاسه ناشی از عدم واردات بدلیل بدهی های قبلی وجود دارد و در خصوص پتروشیمی های داخل که اوره تهیه می کنند، مشکلاتی وجود دارد که دولت باید آن را مرتفع کند.

هاشمی درباره اینکه تعیین تکلیف ۳۱ قلم محصول مشمول قیمت گذاری به کجا رسید، افزود: با تشکیل شورای قیمت گذاری قیمت ها نهایی و اعلام خواهد شد که امیدواریم هرچه سریع تر جلسه شورا تشکیل شود تا در خصوص محصولاتی که فرصت کشت باقی مانده کشاورزان بتوانند برنامه ریزی کنند‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت جو و دانه های روغنی و سایر محصولات به مراتب بهتر از سال های گذشته و مورد رضایت کشاورزان خواهد بود که امیدواریم هرچه سریع تر ابلاغ شود چراکه تاخیر در اعلام نرخ می تواند در پایداری تولید اثر بگذارد.