باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محبوبه اسکندری رئیس اداره تسویه معاملات ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تاکنون، انبار شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد مبارکه اصفهان، صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد، صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان، فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان جنوب برای گندله سنگآهن، صنعت تجارت پردیس آذربایجان برای میلگرد، ملی صنایع مس ایران و دنیای مس کاشان برای کاتد مس، توسعه صنایع روی خاورمیانه برای محصول روی و پارس بهین پالایش نفت قشم برای قیر و کرمان موتور برای خودروی T۹ پذیرش شدهاند و بورس کالا در حال هماهنگی و برنامهریزی با چند شرکت تولیدکننده دیگر محصولات نامبرده است.
او افزود: همچنین گواهی سپرده کالایی سایر محصولات زنجیره فولاد نیز در آینده نزدیک در بورس کالای ایران پذیرش خواهد شد و هماهنگیهای لازم جهت پذیرش این محصولات در بازار مالی بورس کالا انجام شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: به علاوه در حوزه محصولات کشاورزی نیز علاوه بر محصول زعفران، در حال برنامه ریزی در خصوص پذیرش گواهی سپرده کالایی پسته هستیم و این گواهی نیز به زودی به سبد گواهیهای بازار مالی بورس کالا اضافه خواهد شد و سبد گواهیهای سپرده محصولات کشاورزی بورس کالا متنوعتر خواهد شد.
اسکندری گفت: نکته پایانی اینکه توصیه میشود تمامی فعالان پیش از ورود به بازار، اطلاعیههای مربوط به گشایش انبار و نماد معاملاتی گواهی سپرده کالایی که در سایت بورس کالای ایران اطلاعرسانی میشود را مطالعه کنند تا کلیه ابهامات آنها در خصوص فرآیندها برطرف شود.