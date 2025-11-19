عملیات بازسازی یک واحد آسیب دیده پالایشگاه فجرجم در جنگ ۱۲ روزه به ۷۵ درصد رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید خدری به خبرنگاران اعلام کرد: عملیات بازسازی این واحد مطابق برنامه زمانبندی مشخص در حال پیشرفت است و بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز برای تکمیل آن، تهیه شدهاست.
وی با اشاره به وضعیت آوار برداری دیگر واحد شیرینسازی آسیب دیده این شرکت اظهارکرد: آواربرداری این واحد نیز تحت نظارت اداره تعمیرات آغاز شده و هماکنون ۳۰ درصد پیشرفت واقعی دارد.
خدری بیان کرد: به صورت موازی با آواربرداری، تعمیرات تجهیزات آسیبدیده این واحد نیز در کارگاههای وابسته به اداره تعمیرات در دست اجراست.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم به پروژه تعویض خط آب آتشنشانی اشاره کرد و گفت: نوسازی و بازسازی حدود ۲ هزار و ۵۵۰ متر لولهکشی خط ۱۶ اینچ فاز ۴ آب آتشنشانی داخل پالایشگاه به همراه عملیات محوطهسازی و حفاری به طول ۲ هزار و ۷۰۰ متر با نظارت اداره تعمیرات به پایان رسیدهاست.
وی افزود: پیشبینی میشود فاز پنجم این طرح که در مرحله پیمانسپاری است، تا پایان سال جاری آغاز شود.
خدری با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده، از اتمام تعمیرات اساسی تانک میعانات گازی پالایشگاه و تجهیزات مخازن در بندر سیراف در ماه گذشته خبر داد و گفت: عملیات اعمال پوشش کف تانک مایعات گازی که بتازگی پیمانسپاری شده، به عنوان یک اقدام مؤثر در حوزه محیطزیست، در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین عملیات تعویض بخشی از خط لوله اصلی ۳۰ اینچ خوراک این پالایشگاه که در محدوده ورودی واقع شده، با مشارکت تیمهای عملیاتی، HSE، بازرسی، حراست و خدماتی در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم گفت: این اقدام که با هدف پایداری تولید سوخت زمستانی صورت میگیرد، پس از شناسایی عیوب این لوله در پی توپک رانی اخیر و تصمیم به تعویض فوری بخشهای آسیبدیده آغاز شد.
وی افزود: پیشبینی میشود این خط لوله اصلی تا هفته دوم آذرماه امسال بهطور کامل تعمیر و عملیاتی شود.
منبع: ایرنا