کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به تسریع کشت گندم دیم در مناطق سرد و تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت:  با توجه به شرایط جوی، کشاورزان نسبت به خارج کردن آب باقی مانده در سیستم های آبیاری تحت فشار جهت جلوگیری از یخ زدگی آب و پاره شدن لوله های مربوطه اقدام کنند.

وی با تاکید بر تنظیم دما و رطوبت در واحدهای مرغداری و گاوداری افزود: گلخانه داران بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید را در دستور کار قرار دهند.

رفیعی ادامه داد: کشاورزان نسبت به تسریع کشت گندم دیم در مناطق سرد و تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت اقدام کنند. همچنین از انجام آبیاری شبانه در مناطق سردسیر خودداری شود.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر عدم توقف در حاشیه رودخانه ها گفت: زنبورداران نسبت به کوچ به مناطق قشلاقی جهت زمستان گذرانی اقدام کنند‌.

براساس نقشه های هواشناسی، تا پایان هفته آسمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بود و بدلیل پایداری نسبی جو شرایط برای افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت در شهرهای صنعتی و پرجمعیت فراهم است.

امروز در برخی مناطق خوزستان و بوشهر و در شرق و جنوب شرق تا پایان هفته وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.


