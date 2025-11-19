پسر جوان که در جنایتی خونین مادربزرگ و عمویش را به قتل رسانده بود در دادگاه مدعی شد برای آشتی به خانه مادربزرگش رفته بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- مرداد سال گذشته خبر قتل یک مادر و پسر در خانه شان به پلیس اعلام شد. اولین بررسی‌ها نشان داد نوه این خانواده عامل قتل‌ها بوده است بنابراین پسر جوان دستگیر شد.

با تکمیل تحقیقات برای ساسان به اتهام مباشرت در قتل دو نفر کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه نماینده دادستان با ارائه گزارشی از ماجرا و قرائت کیفرخواست خواستار مجازات قانونی برای متهم شد.

پس از آن پدر متهم به عنوان یکی از اولیای دم به جایگاه رفت و گذشت بدون قید و شرط خود را از پسرش اعلام کرد. اما سایر اولیای دم که عمه‌ها و عمو‌های متهم و همچنین پدربزرگشان بودند درخواست قصاص کردند و گفتند حاضرند دیه فردی را که رضایت داده پرداخت کنند تا متهم قصاص شود.

سپس ساسان به جایگاه رفت و با رد اتهام دو قتل عمد گفت: «اختلاف من با عموی بزرگم منوچهر بود. او چند ماه قبل همسرش را طلاق داده بود، اما همسرش به دنبال نشانی از او برای گرفتن حضانت فرزندشان بود که من نشانی عمویم را به همسر سابقش دادم و عمویم هم از من کینه به دل گرفت. روز حادثه عمویم با من تماس گرفت و گفت به خانه مادربزرگم بروم و باهم آشتی کنیم. من هم یک جعبه شیرینی گرفتم و به آنجا رفتم، اما به محض اینکه وارد شدم دیدم عموی کوچکم مسعود به همراه دو دوستش و مادربزرگم در خانه هستند. خیلی اتفاقی فهمیدم مسعود به منوچهر تلفن کرده و می‌گوید «من ساسان را نگه می‌دارم تا تو برسی». مسعود تا متوجه شد که من صدایش را شنیدم با چاقو به من حمله کرد و ضربه‌ای به دستم زد. من هم دستم را با یک پتو بستم و چاقویی را که روی زمین افتاده بود برداشتم و از خودم دفاع کردم. بعد تصمیم گرفتم فرار کنم که مادربزرگم با گلدان به سرم کوبید وقتی خودش را سپر مسعود کرد ضرباتی که می‌خواستم به عمویم بزنم به مادربزرگم خورد بعد هم از ترس فرار کردم.»

قاضی پرسید: «روز حادثه مشروب خورده یا موادی مصرف کرده بودی؟»

متهم جواب داد: «نه»

قاضی گفت: «در اعترافاتت گفته‌ای سه چهار ضربه به مقتولان زدی، اما پزشکی قانونی تعداد ضربات را خیلی بیشتر اعلام کرده.»

متهم جواب داد: «من احتمال می‌دهم بعد از خروجم از خانه فرد دیگری آن ضربات را به آنها زده است.»

عمه متهم در واکنش به اظهارات برادرزاده‌اش گفت: «چند دقیقه پیش از حادثه مادرم تلفنی گفت مسعود به خاطر درد کلیه‌اش خوابیده و ساسان به خانه‌شان رفته و گفته دو نفر را در خزانه زده است و آمده تا مسعود آنها را آشتی دهد. اما چند دقیقه بعد همسایه‌ها به من خبر دادند که ساسان مادر و برادرم را زده و فرار کرده است. او با چاقو ۵۸ ضربه به برادرم و ۲۷ ضربه به مادرم زده و دروغ می‌گوید که فرد دیگری آنها را کشته. ساسان قاتل مادر و برادرم است.»

متهم در آخرین دفاعش گفت: «من قصد کشتن نداشتم.» با پایان اظهارات متهم قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران

