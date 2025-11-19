باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری با حضور در جلسه شورای شهر سرعین، گفت: معتقدم که سرعین در طول سال می‌تواند مقصد گردشگری باشد و از گردشگری فصلی خارج شود که برای این امر نیاز است از نمونه‌های موفق دنیا الگوبرداری کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: ساخت و ساز در شهر توریستی سرعین در ادوار گذشته متناسب با الگو‌های یک شهر گردشگری نبوده است و در ادامه توسعه سرعین باید به جای بلندمرتبه‌سازی و نما‌های غیرمتناسب به سمت معماری بومی و اصیل ایرانی حرکت کنیم.

او با اشاره به اینکه از همه ظرفیت‌های شهر توریستی سرعین باید استفاده کنیم، تاکید کرد: کیفیت و تنوع خدمات گردشگری در شهر سرعین باید افزایش پیدا کند تا بتوانیم شاهد افزایش ماندگاری و رضایت‌مندی مسافران باشیم.

جباری گفت: برگزاری رویداد‌ها و تمرکز بر تبلیغات و بازاریابی یکی از مواردی است که در معرفی ظرفیت‌ها و توسعه گردشگری استان و سرعین می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد و انتظار داریم که شورای شهر و شهرداری سرعین در کنار فعالان بخش خصوصی گردشگری در این زمینه به ویژه برای حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی نقش ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تصریح کرد: اقدام شورای شهر و شهرداری سرعین در تخصیص زمین برای ایجاد مرکز عرضه صنایع‌دستی در شهر سرعین قابل تقدیر است و تلاش می‌کنیم با ایجاد این مرکز از ظرفیت گردشگرپذیری سرعین برای عرضه محصولات صنایع‌دستی استفاده کنیم.

