مدیرکل اوقاف گیلان از برگزاری ویژه‌برنامه‌های سوگواره یاس نبوی در ۴۹۵ بقعه متبرکه این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌ها همزمان با ایام فاطمیه، از اول تا پنجم آذرماه با حضور مبلغان بومی و غیربومی در بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اعزام و استقرار ۱۳۲ مبلغ دینی برای تبیین سیره نورانی حضرت زهرا (س) و ترویج فرهنگ مقاومت اسلامی، افزود: در قالب این سوگواره، مجموعه‌ای از فعالیت‌های عبادی، فرهنگی و آموزشی در سراسر استان پیش‌بینی شده است.
 مدیرکل اوقاف گیلان گفت: برنامه‌ها شامل اقامه نماز جماعت در ۱۳۲بقعه متبرکه، برگزاری همایش «رهروان یاس نبوی» در بیش از ۲۵ بقعه، اجرای مراسم شام غریبان در ۴۰ بقعه، اطعام عزاداران در ۸۰ بقعه متبرکه برگزار میگردد. 

 وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه محصولات فرهنگی در ۳۰ بقعه متبرکه به‌منظور معرفی آموزه‌های فاطمی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام تدینی همچنین اظهار داشت: فضا سازی محیطی، پخش مداحی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله اقدامات تدارک دیده‌شده است.
وی تاکید کرد: در روز شهادت حضرت زهرا (س)، اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی در ۵۰ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود. مدیرکل اوقاف گیلان گفت: هدف از برگزاری این سوگواره، پاسداشت مقام والای حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی مردم با بقاع متبرکه و ارزش‌های اسلامی است.

برچسب ها: فاطمیه ، بقاع متبرکه
خبرهای مرتبط
شهرکرد؛
سوگواره یاس نبوی در بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاری
دانلود مداحی فاطمیه با نوای محمد حسین پویانفر
بقاع متبرکه خراسان شمالی با محدودیت‌های ویژه بازگشایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توزیع ۱۶۰ کتیبه پرچم فاطمی/ از اعزام زائر اولی تا توزیع اطعام فاطمی در گیلان
تراز آب خزر از ۵ سال پیش تاکنون یک متر کمتر شده است
لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در تجارت دریای خزر
آخرین اخبار
تراز آب خزر از ۵ سال پیش تاکنون یک متر کمتر شده است
لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در تجارت دریای خزر
توزیع ۱۶۰ کتیبه پرچم فاطمی/ از اعزام زائر اولی تا توزیع اطعام فاطمی در گیلان
در میزگرد «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال–جنوب» چه مواردی مطرح شد؟
ظرفیت های گردشگری نیازمند معرفی است
دریای خزر ، دریای صلح دوستی
ارائه ۲۰ بسته سرمایه گذاری در اجلاس استانداران ساحلی
رابطه ایران با همسایگان در مسیر پیشرفت قرار دارد
دریای خزر، کانون همکاری‌ها و مرکز ثقل توسعه