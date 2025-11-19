باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه‌ها همزمان با ایام فاطمیه، از اول تا پنجم آذرماه با حضور مبلغان بومی و غیربومی در بقاع متبرکه و امامزادگان استان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اعزام و استقرار ۱۳۲ مبلغ دینی برای تبیین سیره نورانی حضرت زهرا (س) و ترویج فرهنگ مقاومت اسلامی، افزود: در قالب این سوگواره، مجموعه‌ای از فعالیت‌های عبادی، فرهنگی و آموزشی در سراسر استان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل اوقاف گیلان گفت: برنامه‌ها شامل اقامه نماز جماعت در ۱۳۲بقعه متبرکه، برگزاری همایش «رهروان یاس نبوی» در بیش از ۲۵ بقعه، اجرای مراسم شام غریبان در ۴۰ بقعه، اطعام عزاداران در ۸۰ بقعه متبرکه برگزار میگردد.

وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه محصولات فرهنگی در ۳۰ بقعه متبرکه به‌منظور معرفی آموزه‌های فاطمی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام تدینی همچنین اظهار داشت: فضا سازی محیطی، پخش مداحی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع از جمله اقدامات تدارک دیده‌شده است.

وی تاکید کرد: در روز شهادت حضرت زهرا (س)، اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی در ۵۰ بقعه متبرکه استان برگزار می‌شود. مدیرکل اوقاف گیلان گفت: هدف از برگزاری این سوگواره، پاسداشت مقام والای حضرت زهرا (س) و تقویت پیوند معنوی مردم با بقاع متبرکه و ارزش‌های اسلامی است.