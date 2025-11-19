رئیس اداره ایمنی جاده‌های لرستان گفت: طول کمربندی خرم‌آباد ۲۵/۵ کیلومتر است که از این میزان، تنها ۱۳ کیلومتر دارای روشنایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مهندس فلاح، رئیس اداره ایمنی جاده‌های لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به اهمیت محور‌های مواصلاتی استان اظهار کرد: روزانه حدود ۳۰ هزار خودرو از کمربندی‌های خرم‌آباد و الیگودرز عبور می‌کنند؛ مسیر‌هایی که به دلیل حجم بالای تردد، جزو پرترددترین و پرخطرترین راه‌های استان محسوب می‌شوند و نیاز جدی به توجه و ارتقای ایمنی دارند.

وی با اشاره به تازه‌ترین اقدامات انجام‌شده گفت: کمربندی الیگودرز به طول ۷/۵ کیلومتر، روز گذشته رسماً به بهره‌برداری رسید و انتظار می‌رود با آغاز استفاده کامل از آن، بخشی از بار ترافیکی درون‌شهری کاهش یابد و شاهد روان‌تر شدن تردد و افزایش ایمنی باشیم.

فلاح در ادامه افزود: طول کمربندی خرم‌آباد ۲۵/۵ کیلومتر است که از این میزان، تنها ۱۳ کیلومتر دارای روشنایی بوده و مابقی به دلیل معوقات و مطالبات میلیاردی پیمانکار متوقف مانده است. وی ابراز امیدواری کرد که با تأمین منابع لازم، عملیات اجرایی از سر گرفته شده و این پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری کامل برسد.

رئیس اداره ایمنی جاده‌های لرستان همچنین به مشکلات فنی این محور اشاره کرد و گفت: زیرسازی و کیفیت آسفالت در برخی بخش‌های کمربندی خرم‌آباد مطلوب نبوده و تردد حجم بالای خودرو‌های سنگین نیز این مشکلات را تشدید کرده است. با این حال، بخشی از مسیر به‌ویژه در محدوده پایانه آسفالت‌ریزی شده و تلاش بر این است که طی یک هفته آینده عملیات روکش نهایی کل مسیر تکمیل شود تا رانندگان با شرایطی ایمن‌تر و بهتر تردد کنند.

برچسب ها: کمربندی ، خرم آباد ، ایمنی جاده
