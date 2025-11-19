فرمانده انتظامی دشت آزادگان از توقیف یک دستگاه خاور ایسوزو و کشف ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: مأموران کلانتری ۱۳ و پاسگاه الله و اکبر شهرستان دشت آزادگان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودرو خاور ایسوزو مشکوک و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروی توقیفی، ۱۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشت آزادگان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی سوخت قاچاق کشف شده را بالغ بر ۵ میلیارد ریال برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مرجع قضائی داده شد.

منبع صدا و سیما