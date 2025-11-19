باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی- سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در نشست خبری با خبرنگاران در آستانه هفته بسیج ضمن یاد و گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس و چهار هزار شهید استان یزد گفت: به پاسداشت فرمان امام (ره)به تشکیل 20 میلیونی بسیج که لشکر مخلص خداست .

وی با اشاره به مجاهدت رزمندگان اسلام افزود: در جنگ 12 با اقتدار مردم و شجاع و اخلاص و انقلاب و ایستادگی مردم پیروز شدیم.امروز دشمن از بار اعتقاد بسیج می ترسد امروز جنگ تصرف زمین نیست تصرف باورها و اعتقاد مردم است.

سردارغلامی، سازمان‌های بین‌المللی را بازیچه کشور‌های آمریکایی و اروپایی دانست و گفت: امروز در برابر دیدگان جهانیان و سکوت سازمان‌های بین‌المللی، فاجعه‌ای تمام‌عیار علیه بشریت در غزه در حال وقوع است.

فرمانده سپاه الغدیر استان با تاثیر گذاری فعالیت های بسیج در جهان ادامه داد:کشور های یمن و لبنان و جبهه مقاومت همصدا با جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی اظهار داشت: ملت ایران با اعتقاد و تشکیل بسیج مردمی به پیروزی رسید، امروز نیروی مقاومت بسیج مردمی ایران در جهان الگو شده است و پرچمدار مردم غزه هستند.

وی با اشاره به همبستگی مردم عرصه های مختلف بیان کرد: هرچه دشمن بیشتر حمله کرد همبستگی ملت ها بیشتر شدحملات دشمن موجب اتحاد بیشتر ملت ایران شد؛ دشمن حقیقتاً چهره واقعی خود را نشان داد.

سردار غلامی گفت: حملات دشمن نه تنها موجب تفرقه نشد، بلکه باعث اتحاد بیشتر و حضور پررنگ‌تر مردم در صحنه شده است. امروز حضوری که از ملت می‌بینیم، از همیشه متفاوت‌تر و قوی‌تر است.

وی با قرائت بخش‌هایی از فرمان تاریخی امام راحل (ره) در خصوص شکل گیری بسیج، این بیانات را پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از صدور همچنان تازه و به روز خواند.

سردار غلامی با بیان این که بسیج هر لحظه در پیشبرد انقلاب تاثیر داشته است، گفت: امروز دشمن نه از لباس ما بلکه از روحیه انقلابی، ایستادگی مردم و اعتقاد و باور بسیج در جامع می‌هراسد.

وی ادامه داد: امروز جنگ بر سر تصرف زمین‌ها نیست بلکه تلاش برای تصرف باور‌ها و اعتقادات است و دشمن در این راستا تلاش دارد در قالب جنگ ترکیبی و با کمک مافیای رسانه‌ای خود، این باور‌ها را از میان بردارد.

فرمانده سپاه الغدیر یزد گفت: اگر چه سازمان‌های جهانی این روز‌ها به دستاویز استکبار جهانی تبدیل شده و در مسیر ظلم به مظلوم حرکت می‌کنند ولی بسیج امروز به عنوان درختی تناور و شجره طیبه، در سراسر جهان ریشه دوانده و روح مقاومت را در تمام دنیا زنده کرده است.

وی با اشاره به این که سردار شهید همدانی در سوریه با شعار بسیج حضور یافت، افزود: امروز حشد الشعبی در عراق جلوی استکبار ایستاده والا آمریکا هیچ نیرویی را به جز مقاومت مردم عراق در مقابل خود نمی‌بیند.

وی با بیان این که دیگر ایران اسلامی در دفاع از مردم غزه تنها نیست، گفت: شاید تا قبل از عملیات طوفان الاقصی، بسیاری از مردم دنیا شناختی از کشور فلسطین نداشتند ولی امروز با مقاومت این ملت مظلوم، جهانیان با فلسطین آشنا هستند.

سردار غلامی خاطرنشان کرد: امروز با افتخار باور داریم که تمام مظلومان عالم چشم به ایران دوخته‌اند و دشمن نیز از همین ترسیده است چرا که مهمترین بهانه امروز استکبار جهانی در کشور‌های مختلف استعمار منابع نفت و ثروت‌های آنهاست.

وی اضافه کرد: امروز بسیج یک مکتب تمام عیار و یک پدیده بی‌نظیر است و ترسی که در دل دشمن ایجاد کرده واقعاً بی‌نظیر است به طوری که نه از تجهیزات کشورمان بلکه از حضور مردم در صحنه‌ها، در هراس است.

فرمانده سپاه الغدیر تصریح کرد: هرچند بسیج را بیشتر به عنوان یک چهره نظامی می‌شناسند ولی بسیج ابعاد مختلفی اعم از علمی و فرهنگی تا سیاسی و اجتماعی و البته نظامی را در برمی‌گیرد.

وی در همین رابطه پنج عرصه تکلیفی بسیج را شامل جهاد تبیین، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد خدمت رسانی و جهاد امیدآفرینی ذکر کرد و گفت: امروز بسیج برای دشمن در تمام عرصه‌ها رعب‌آور است.

سردار غلامی در ادامه ضمن بازخوانی فراز‌هایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان در پنجم آذر ۱۳۹۳، گفت: قطعاً این بیانات در تدوین برنامه‌های سال ۱۴۰۴ بسیج استان مورد اهتمام است.

وی یکی از نکات مهم در فرمایشات رهبری در این برنامه را غلبه روحیه بسیجی بر همه سیاست‌های استکبار، گفت: امروز رزمندگان تیپ الغدیر یزد با همین روحیه بسیجی، برای پنجمین سال در مناطقی از شمال شرق و جنوب شرق کشور برای حفظ امنیت مرز‌ها جانفشانی می‌کنند.

این مسئول در ادامه با اشاره به شعار محوری امسال با عنوان «بسیج، مردم و اقتدار مردم»، اظهار کرد: در هفته بسیج امسال بالغ بر ۶۰۰ برنامه در استان یزد اجرا خواهد شد که ۳۲ مورد از آنها، برنامه‌های محوری و ۱۰۷ مورد نیز برنامه‌های شاخص در استان هستند.

سردار غلامی در پایان ضمن برشمردن سیاست‌های تدوین برنامه‌های امسال هفته بسیج، از مهمترین برنامه‌های شاخص این هفته در استان را غبارروبی گلزار شهدا، دیدار اقشار بسیج با امام جمعه یزد، برگزاری شورای اداری استان، رویداد هم افزایی بسیج دانشجویی و ادارات برای کمک به رفع مشکلات دولت، افتتاح چندین طرح در شهرستان‌های مختلف از جمله ۳۶ واحد مسکن محرومین، چند طرح آسفالت راه روستایی، چند مرکز مشاوره و نیز طرح‌های محرومیت زدایی، برگزاری یادواره‌های شهدا و غیره، ذکر کرد.