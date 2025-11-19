باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله عبدالله جوادی آملی در درس اخلاق هفتگی خود به تشریح جایگاه معجزه، عصمت و خلافت الهی در نظام معرفتی اسلام پرداخت و با تأکید بر تفاوت این مراتب با علوم اکتسابی، بر آسمانی بودن این مقامات الهی تصریح کرد.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به اینکه علوم رایج در حوزه و دانشگاه بر پایه مباحث علمی و آموزشی شکل می‌گیرد و حتی علوم ممنوع و غیرشرعی مانند سحر و شعبده نیز موضوع، محمول و قواعد آموزشی دارند، گفت: معجزه در هیچ‌یک از حوزه‌های علمی قابل تعریف و تحصیل نیست و انسان با درس خواندن به این مقام دست نمی‌یابد، زیرا اعجاز وابسته به اراده الهی است و نه محصول یادگیری‌های بشری.

مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه علوم غریبه نیز گرچه حرام است، اما همچون دیگر دانش‌ها ساختار آموزشی دارد افزود: اعجاز نه در قلمرو علوم حلال است و نه علوم ممنوع؛ بلکه موهبت ویژه خداوند به کسانی است که در جایگاه خلافت الهی قرار می‌گیرند و مقام عصمت و معجزه از سنخ علم عادی نیست و به اراده و عطای الهی پیوند خورده است.

آیت‌الله جوادی آملی با تشریح مفهوم خلافت الهی بیان کرد: خلیفه الهی کسی نیست که صرفاً عالم، محقق یا استاد باشد، بلکه کسی است که کار الهی انجام دهد و مظهر اراده خدا در اداره عالم هستی باشد.

مرجع تقلید شیعیان گفت: مدیریت تکوینی عالم، از زمین تا آسمان، جایگاه خلیفه خداست و این مقام با تلاش و تحصیل به دست نمی‌آید.

آیت الله جوادی آملی افزود: معصوم در مقام علم و عمل، در منطقه‌ای قرار دارد که خطا، غفلت، جهل و تأثیرپذیری در آن راه ندارد و معصوم نه گمراه می‌شود و نه گمراه می‌کند و هیچ سخن باطلی در او اثر نمی‌گذارد.

این مفسر قرآن کریم بیان کرد: اگر همه علما و محققان یکجا گرد آیند، قدرت تحقق افعالی را که پیامبران انجام می‌دادند ندارند؛ مانند نرم کردن آهن در دست حضرت داوود که با علم عادی حاصل نمی‌شود و این افعال، ناشی از علمی الهی است که به خلیفه خدا عطا شده و در عالم شدن‌های معمولی یافت نمی‌شود.

آیت الله جوادی آملی در ادامه به بیان تفاوت علوم اهل‌بیت (ع) با دیگر دانش‌ها پرداخت و اظهار کرد: برخی علوم ویژه‌ای در مکتب اهل‌بیت (ع) وجود دارد که جز پیامبران مرسل یا فرشتگان مقرب توان تحمل آن را ندارند و در زیارت جامعه کبیره نیز به این حقایق اشاره شده است. او گفت که زائر در این زیارت از معصوم درخواست کسب بهره‌ای از همین علوم خاص را دارد، نه صرفاً قرائت زیارت‌نامه.

این استاد اخلاق همچنین تصریح کرد: انسان می‌تواند در محدوده‌ای بیرون از قلمرو معجزه و عصمت، شاگرد این مکتب باشد و از انوار معرفتی اهل‌بیت (ع) بهره ببرد تا در مسیر زندگی از انحراف مصون بماند، هرچند این مرتبه شاگردی هرگز جایگزین عصمت یا اعجاز نمی‌شود.

آیت الله جوادی آملی با اشاره به آثار ظلم در نظام هستی افزود: نظام آفرینش با ظلم سازگار نیست و همان‌گونه که بدن انسان غذای ناسالم را پس می‌زند، عالم نیز ظلم را برنمی‌تابد و ستمکاران در طول تاریخ باقی نمانده‌اند، اما نام انبیا و اولیا در جهان ماندگار شده، زیرا حقیقت با سنت الهی هماهنگ است.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به رخداد‌های منطقه و مسائل مربوط به غزه بیان کرد: ظلم در جهان پایدار نمی‌ماند و ریشه ستمگران دیر یا زود قطع خواهد شد، زیرا دستگاه الهی با باطل سازگار نیست و سنت الهی، رسوایی ظالمان را تضمین می‌کند.

آیت الله جوادی آملی در پایان ابراز امیدواری کرد که جامعه اسلامی، به‌ویژه نخبگان و عالمان حوزه، بتوانند از علوم اهل‌بیت (ع) در مسیر هدایت و تربیت جامعه بهره‌مند شوند و مسیر اداره امور جهان اسلام به دست صاحب اصلی آن سپرده شود.

منبع:روابط عمومی حوزه علمیه قم